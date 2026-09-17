Cómo devolverle el brillo a los azulejos del baño

Los azulejos del baño están expuestos constantemente a la humedad, el jabón y otros residuos que pueden acumularse sobre su superficie. Con el paso del tiempo, esta suciedad puede hacer que pierda su aspecto limpio y cuidado.

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Para mantenerlos en buenas condiciones no siempre es necesario recurrir a productos especializados. Existen alternativas caseras que, con ingredientes sencillos y una correcta aplicación, pueden facilitar la limpieza de estas superficies.

¿Cómo evitar los malos olores en el baño?

Para evitar los malos olores en el baño, es importante mantener una buena ventilación y limpiar con frecuencia las diferentes superficies. También conviene secar las zonas húmedas, lavar regularmente el inodoro y prestar atención a los desagües, donde pueden acumularse residuos y generar olores desagradables. Vaciar el cesto de basura y lavar las toallas con frecuencia también ayuda a mantener un ambiente fresco y limpio. Además, es recomendable limpiar las juntas de los azulejos y revisar que no haya humedad acumulada en rincones poco visibles. Finalmente, puedes utilizar productos aromáticos o soluciones caseras para aportar una fragancia agradable y prolongar la sensación de limpieza.

¿Cómo quitar la suciedad de los azulejos del baño?

Para limpiar la suciedad acumulada en los azulejos y sus juntas, puedes preparar una pasta casera con ingredientes sencillos. Esta combinación ayuda a desprender restos de jabón, humedad y manchas superficiales.

Prepara la mezcla

En un recipiente, coloca 100 gramos de bicarbonato de sodio y añade 50 mililitros de agua oxigenada de uso doméstico al 3%. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea y agrega media cucharada de detergente líquido para platos.

Aplica sobre los azulejos

Con un cepillo de dientes que ya no utilices, distribuye la preparación sobre las juntas y las zonas donde se haya acumulado mayor suciedad. Deja actuar entre 10 a 15 minutos para facilitar que los residuos se desprendan.

Enjuaga

Después del tiempo de espera, frota suavemente las áreas más difíciles con el cepillo. Retira los restos de la mezcla con una esponja o un paño húmedo y, finalmente, seca la superficie con un trapo limpio.