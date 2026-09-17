OFICIAL: Un Granjero será NOMINADO por haber cometido FUERTE FALTA en La Granja VIP; ¿quién es y por qué?
Es oficial, un Granjero se suma a la Tabla de Nominación en La Granja VIP y se encontrará en riesgo de abandonar la competencia de forma definitiva.
Hasta ahora en la segunda semana de La Granja VIP ya hay cinco personas nominadas, sin embargo este Jueves de "Salvación" se revelará algo que nadie espera; un Granjero más se suma a la Tabla de Nominación; es decir, estará en riesgo de abandonar el reality y sus días podrían estar contados. El nombre de este Granjero lo conocerás este jueves 17 de septiembre por lo que es importante que no te pierdas el programa de hoy en punto de las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México, a través de nuestro sitio web o bien de la señal abierta de Azteca UNO.
¿Quiénes son los cinco nominados de la aegunda semana de La Granja VIP?
Esta segunda semana de La Granja VIP los cinco Granjeros nominados son Manelyk González, quien fue colocada en esta posición por Abigail Pak “La Coreañera”; como parte de su legado, antes de que quedara eliminada, Azalia Ojeda, quien perdió el reto contra Rafa Mercadante, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras, este último Granjero fue elegido por Manelyk, quien ganó el Huevo Dorado y con ese beneficio pudo nominar al comediante. Sin embargo este jueves se une un Granjero más a la tabla de nominados y esa información solo la podrás descubrir al no perderte la transmisión del programa además de que te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para estar enterado de todo lo que sucederá esta jueves de "Duelo".
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La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?
Es importante que sepas que realizar este proceso es completamente gratis y muy fácil, para hacerlo deberás ingresar a nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados. Tendrás solo 10 votos para repartir. Por otro lado, para hacerlo de forma directa, también puedes hacerlo dando click aquí.
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