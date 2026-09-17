Las camas canapé pasaron de moda: esta es la nueva tendencia que optimiza el espacio y es más elegante

Las camas canapé, conocidas por incorporar un compartimento de almacenamiento debajo del colchón, comienzan a compartir espacio con una alternativa que gana presencia en los dormitorios contemporáneos: las camas de estructura ligera acompañadas por módulos de almacenamiento independientes. Esta configuración facilita modificar la distribución de la habitación cuando cambian las necesidades.

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El cambio responde a una tendencia en diseño de interiores más amplia que le da más importancia a habitaciones visualmente despejadas, con muebles que cumplen funciones concretas y pueden adaptarse a diferentes distribuciones. Conoce la estética más ligera que comienza a dar qué hablar.

¿Por qué las camas ligeras con almacenamiento independiente son tendencia en los dormitorios en 2026?

La principal diferencia respecto de una cama canapé está en la distribución del espacio de guardado. En lugar de levantar el colchón para acceder a un compartimento oculto, la nueva propuesta utiliza cajoneras, cómodas, armarios auxiliares, estanterías o módulos situados alrededor.

Esto permite que cada pieza pueda cumplir una función específica y que el conjunto se adapte mejor a las dimensiones de la habitación. En dormitorios pequeños, por ejemplo, una cama con estructura visualmente ligera puede combinarse con una cómoda estrecha o módulos verticales que aprovechen las paredes sin ocupar demasiado espacio en el suelo.

Estas son las características que explican el interés por este tipo de configuración:



Mayor flexibilidad: los módulos de almacenamiento pueden cambiarse de lugar o sustituirse sin tener que modificar la cama completa.

los módulos de almacenamiento pueden cambiarse de lugar o sustituirse sin tener que modificar la cama completa. Sensación de ligereza: las estructuras con patas visibles o bases menos voluminosas dejan parte del suelo a la vista y pueden contribuir a que el dormitorio parezca más amplio.

las estructuras con patas visibles o bases menos voluminosas dejan parte del suelo a la vista y pueden contribuir a que el dormitorio parezca más amplio. Almacenamiento personalizado: es posible combinar cajones para ropa, estantes para libros, armarios para prendas y pequeños muebles auxiliares según las necesidades de cada persona.

es posible combinar cajones para ropa, estantes para libros, armarios para prendas y pequeños muebles auxiliares según las necesidades de cada persona. Más libertad decorativa: una cama sencilla permite modificar textiles, cabecero, iluminación y muebles complementarios sin depender de una única pieza multifuncional.

¿Cómo organizar el dormitorio para reemplazar una cama canapé?

La clave está en no interpretar la ausencia del almacenamiento bajo la cama como una pérdida de espacio. En su lugar, se puede distribuir la capacidad de guardado en diferentes puntos de la habitación, aprovechando especialmente las paredes y las zonas que normalmente quedan desaprovechadas.

Una de las alternativas más funcionales son los módulos verticales. Una estantería alta y estrecha puede aprovechar la altura disponible sin ocupar demasiados metros cuadrados de suelo. También pueden utilizarse armarios hasta el techo para guardar ropa de temporada, cajas u objetos que no necesitan estar al alcance diariamente.

Otra posibilidad consiste en colocar una cómoda o cajonera baja frente a la cama. Además de proporcionar almacenamiento, esta pieza puede funcionar como superficie para colocar una lámpara, libros u objetos decorativos. En habitaciones amplias, un banco con compartimentos al pie de la cama puede cumplir una función similar.

La American Society of Interior Designers (ASID) señala que la planificación de los espacios interiores debe considerar las necesidades del usuario, la circulación y la funcionalidad de cada ambiente. Por eso, antes de incorporar muebles adicionales, conviene comprobar que las puertas, cajones y armarios puedan abrirse cómodamente y que quede suficiente espacio para circular alrededor de la cama.

También puede aprovecharse el perímetro de la habitación con estas soluciones:

