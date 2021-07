Chabelo se perdió unos Juegos Olímpicos por ser pobre: “Lloré mucho”.

La vida quizás le hubiera tenido deparado un futuro muy distinto a Xavier López, conocido como Chabelo, el “cuate” de todos los niños, si en su adolescencia hubiera contado con más recursos económicos.

El humorista tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 pero no logró hacerlo dado que no pudo solventar los gastos que implicaba viajar a la competencia. El comediante contó su experiencia en una entrevista que dio al periódico Excélsior.

Todos pudieron conocer esta parte de la historia de vida de Chabelo con una foto de su infancia que causó revuelo. Xavier practicaba lucha grecorromana y a los 17 años tenía el físico de un adulto y gracias a su desempeño se había ganado su puesto en el avión de México para los Juegos Olímpicos.

Chabelo detalló en la entrevista que le faltaron 40 mil pesos que le pedían para los gastos del viaje y como no pudo reunirlos debieron ceder su lugar a un luchador siete años mayor que él, a quien ya había vencido.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana, no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, comentó el humorista.

