Las alianzas comienzan a tambalearse: ¿qué Granjeros están moviendo sus piezas por separado en La Granja VIP?

Las alianzas dentro de La Granja VIP comienzan a mostrar nuevas señales de tensión. Mientras algunos participantes mantienen sus estrategias en equipo, otros consideran que hay compañeros que estarían jugando por separado, una situación que podría modificar las relaciones y los acuerdos de cara a las próximas nominaciones. Durante una conversación, integrantes del equipo de Manelyk analizaron el comportamiento de algunos granjeros y advirtieron que hay participantes con quienes deberían tener especial cuidado. La discusión dejó entrever que, aunque existen grupos definidos, no todos necesariamente estarían siguiendo los mismos intereses.

Fernando, Pascal y Julio estarían bajo la lupa de sus compañeros

En medio de la plática, los granjeros mencionaron que durante la transición identificaron varias señales de alerta relacionadas con Fernando Lozada, Pascal y Julio. Incluso hicieron referencia a distintos strikes o luces rojas que habrían observado en ellos, por lo que consideran importante prestar atención a sus movimientos dentro de la competencia. La conversación puso sobre la mesa una posibilidad: que algunos participantes estén tomando decisiones de manera independiente, sin necesariamente comprometerse por completo con las estrategias de su equipo.

Aunque esto no significa que exista una traición confirmada, sí refleja que la confianza comienza a convertirse en un tema importante dentro de la convivencia. Por su parte, La Bebeshita también compartió su percepción sobre las relaciones que se han formado en la granja. La participante comentó que prácticamente cada quien ya tiene su pareja, haciendo referencia a los vínculos y alianzas que se han consolidado entre los habitantes. Sin embargo, reconoció que ella se encuentra sola, una situación que podría influir en cómo percibe las estrategias y los acuerdos que se están formando a su alrededor.

¿Las alianzas de La Granja VIP están cambiando?

Las declaraciones evidencian que los equipos no necesariamente funcionan como bloques completamente unidos. Mientras algunos participantes cuentan con compañeros cercanos para compartir información y planear sus movimientos, otros podrían estar buscando su propio camino.

Con las próximas decisiones de la competencia cada vez más cerca, las señales de alerta mencionadas durante la conversación podrían convertirse en un nuevo punto de discusión entre los granjeros. Por ahora, queda por ver si estas sospechas se traducen en cambios de estrategia o si los participantes señalados logran mantener la confianza de sus compañeros.