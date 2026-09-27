Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy domingo 27 de septiembre

A partir de hoy, domingo 27 de septiembre, los astros se acomodan para brillar. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana , 5 signos del zodiaco son los seleccionados por el universo para recibir bendiciones con suerte espiritual que se manifiesta a través de renovación, liberación de energías negativas y nuevos caminos. Estas fueron sus predicciones:

1. VIRGO

Virgo es uno de los signos más favorecidos por la energía espiritual de este periodo. Su horóscopo anuncia un cierre glorioso el 28 de septiembre, acompañado de un nuevo despertar que le permitirá recuperar su fortaleza interior.

La protección del Arcángel Miguel y la liberación de ataduras aparecen como elementos centrales de esta renovación. Además, dejar atrás la ansiedad y los vínculos que ya no aportan bienestar puede representar una oportunidad para recuperar la tranquilidad, según la astrología .

2. ESCORPIO

Escorpio recibe una de las señales más contundentes de transformación. El horóscopo señala que el 28 de septiembre las fuerzas del cosmos se concentran para otorgarle un renacimiento lleno de triunfo.

La limpieza de su entorno, el dominio de sus emociones y la liberación de energías negativas forman parte de este proceso. También se mencionan nuevas oportunidades de crecimiento profesional y amoroso, que pueden acompañar esta etapa de renovación.

3. ACUARIO

Acuario destaca por la apertura de nuevos caminos y la posibilidad de liberarse de las ataduras del pasado. Su horóscopo del 26 de septiembre anuncia que el destino despeja sus senderos para bendecir su pasión y su espíritu independiente.

La invocación al Arcángel Miguel y la transformación profunda son las señales que colocan a este signo entre los más favorecidos espiritualmente. El periodo también invita a abrirse al amor y explorar nuevas oportunidades.

4. PISCIS

Piscis recibe un mensaje de fortuna arrolladora y bendecida. Su horóscopo destaca la alineación de las corrientes del universo y la posibilidad de concretar proyectos importantes.

La espiritualidad se relaciona con el amor propio, la protección frente a las envidias y la confianza para avanzar hacia nuevas metas. Además, aparecen oportunidades vinculadas con la adquisición de un hogar, los asuntos legales y los proyectos personales.

El horóscopo de Piscis para hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

5. LEO

Leo también destaca por la presencia de señales de protección y transformación. Bajo el manto del Arcángel Miguel, su horóscopo anuncia la posibilidad de dejar atrás las sombras del pasado y comenzar una nueva etapa.

La carta de la Muerte simboliza aquí el cierre de ciclos y los cambios profundos, no un acontecimiento literal. Este proceso puede acompañarse de mayor seguridad personal, liderazgo y determinación para impulsar nuevos proyectos.