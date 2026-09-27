¿Cúal es el nivel de estudios de Kunno? El influencer confesó que le habría gustado tener otro talento

Kunno, participante de La Granja VIP, habló sobre su vida profesional y reconoció que, aunque le habría gustado desarrollar otros talentos y quizá estudiar algo diferente, actualmente las redes sociales representan su principal fuente de ingresos. Durante una conversación dentro del reality, el creador de contenido regiomontano reflexionó sobre su trayectoria y las oportunidades que ha encontrado en el mundo digital. Sus declaraciones despertaron curiosidad sobre su preparación académica y los estudios que realizó antes de convertirse en una de las personalidades más conocidas de TikTok.

¿Cuál es el nivel de estudios de Kunno?

Guillermo Kunno, conocido popularmente como Kunno, concluyó sus estudios de bachillerato en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Garza Sada, en Nuevo León. Durante esta etapa participó en talleres de teatro y comedia musical, actividades relacionadas con el entretenimiento que posteriormente formarían parte de su trayectoria profesional.

Aunque cuenta con estudios de educación media superior, no tiene una carrera universitaria concluida. Su formación académica quedó en pausa cuando decidió concentrarse en su crecimiento dentro de las redes sociales, el modelaje y la actuación. Antes de dedicarse por completo a su carrera digital, Kunno contempló diferentes opciones profesionales. Entre sus intereses se encontraba estudiar Medicina, particularmente la carrera de médico cirujano, debido a su gusto por materias como biología y matemáticas.

También manifestó interés por áreas como Comunicación y Mercadotecnia, disciplinas que tienen relación con el trabajo que actualmente desarrolla como creador de contenido.

Kunno reconoce que las redes sociales son su principal ingreso

Durante su estancia en La Granja VIP, el influencer habló abiertamente sobre su situación profesional y reconoció que actualmente vive de las redes sociales. En la conversación, expresó que le habría gustado tener algún otro talento y que incluso considera que pudo haber estudiado algo diferente. Sin embargo, explicó que, por ahora, la creación de contenido representa su único ingreso económico.

Su participación en el reality también permite conocer una faceta distinta del influencer, quien ha construido su trayectoria alrededor de las plataformas digitales y ahora enfrenta el desafío de convivir con otras personalidades del entretenimiento. Aunque su camino profesional tomó una dirección diferente a la que imaginaba durante sus años de preparatoria, Kunno continúa desarrollándose en el mundo del espectáculo, donde ha explorado oportunidades en televisión, modelaje y actuación.