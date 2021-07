Diego Dreyfus responde a rumores de paternidad de hijos de Chicharito.

El supuesto triángulo amoroso entre Diego Dreyfus, Chicharito Hernández y Sarah Kohan continúa dando de qué hablar entre el público mexicano.

En su momento, algunas personas lanzaron la teoría de que el famoso coach de vida traicionó al futbolista y mantuvo un noviazgo secreto con Sarah Kohan.

Además, otros internautas se dieron cuenta que el bebé Noah, tiene ojos azules idénticos a los de Diego.

Lo anterior ha dado paso a todo tipo de especulaciones, incluyendo que el coach de vida es el verdadero papá del pequeño.

En su momento, Sarah Kohan respondió a las acusaciones con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

Estoy harta y cansada de recibir mensajes diciéndome que el padre de mi hijo es Diego porque tiene los ojos azules, su padre es Javier

La modelo australiana refrendó que el color de ojos de su bebé es por genética.

Mi hijo tiene ojos azules por genética, mi mamá tiene los mismos ojos azules que él. Fin de la historia, dejen de molestar a mi familia

Diego Dreyfus también arremete contra las personas que dudan de la paternidad de Chicharito Hernández

Diego Dreyfus fungió como coach de Chicharito Hernández por mucho tiempo, generando una valiosa amistad y compañerismo.

Harto de los rumores, el influencer aprovechó su visita a un podcast para arremeter contra todas las personas que originaron un distanciamiento con el delantero tapatío.

“Desafortunadamente, a través de la crítica me vuelvo más viral. El hecho de que la gente está hablado mal de mí por trabajar con Javier Hernández, un futbolista, me dio más fama”, confesó el creador de contenido sobre su popularidad en los últimos años.

Además, Diego tiene claro que la carrera de Chicharito Hérnandez va mejor que nunca a pesar de sus conflictos maritales en los últimos años.

“No, No se le ha acabado la carrera y no, no acabé con su carrera ni con su vida. Y no, no me gusta su esposa ni son mis hijos sus hijos son suyos; pero repiten pend.... que dañan gente”, expresó.

Diego y Javier Hérnandez se han mantenido distantes, pues rara vez posan juntos en las redes sociales tal y cómo lo hacían antes.

Por su parte, Sarah Kohan también se mantiene fuera de los rumores, pues se le ha visto vivir tiernos momentos en la playa junto a sus dos bebés Noah y Nala.

