Daniela Parra pide aplicación de vacuna antiCOVID-19 para Héctor “N”.

Siempre al pendiente del bienestar de su padre Héctor "N", Daniela Parra pide que se le aplique la segunda dosis de la vacuna antiCOVID-19 al interior del Reclusorio Oriente.

La joven, quien se contagió de Coronavirus en las pasadas fiestas decembrinas, está consciente del daño que causa la enfermedad, además de que tiene mucho que le aplicaron a su progenitor la primera dosis.

"Fue después del 31 de diciembre, no sabemos quién lo traía, ni cómo fue, pero ahí nos contagiamos todos, ese es un problema con mi papá, tiene una que se la pusieron hace más de siete meses, ni siquiera tiene el refuerzo, es un problema muy grande porque nosotros gracias a Dios no sufrimos tanto", recordó Daniela.

La joven asegura que se debe hacer una llamada a las autoridades porque no están llegando las vacunas a los reclusorios y no están vacunando a los reclusos, lo cual es un derecho humano que les corresponde a todos los que están ahí adentro.

"Justamente mi papá me acaba de decir que quiere hacer un escrito o quiere hacer algo porque claramente le preocupa no tener la vacuna, porque los contagios ya sabemos que están a la orden del día y él sin vacuna pues es muy peligroso", expresó Parra.

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El Año Nuevo de Daniela sin su padre fue difícil

Daniela reconoció que el Año Nuevo sin su padre Héctor "N" fue muy difícil e incluso a la hora de los abrazos a la medianoche lloró entre los brazos de su tío.

"El Año Nuevo estuvo muy difícil, pero el 31 me dijo a las 12 de la noche te voy a mandar un súper abrazo y lo sentí, yo sé que también él lo sintió", finalizó la chica.

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