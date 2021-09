¿Chiquis Rivera sufrió violencia física a manos de Lorenzo Méndez?

Doña Rosa Saavedra reveló que Chiquis Rivera habría sufrido violencia por parte de su ex pareja Lorenzo Méndez, pues ella le contó que le dio una cachetada, así lo contó en su propio canal de Youtube.

Aunque el proyecto se titula ‘Doña Rosa Rivera Cocina’ y la mamá de Jenni Rivera aparece preparando diferentes platillos, Saavedra también narra toda clase de experiencias personales y el pasado 16 de septiembre, hizo algunas confesiones acerca de su nieta, que sorprendieron a todo el público.

Fue en el mencionado visual donde inició hablando acerca de la unión matrimonial. “El matrimonio no es una miel en hojuelas. Es muy difícil avenirse los dos. Es muy difícil; hay celos, hay pleitos por el dinero...”

Doña Rosa Saavedra hizo la confesión

“Chiquis me dijo ‘Es que, él me pegaba, abuela’”, contó Chiquis a Doña Rosa Saavedra. Sin embargo, “no se dejó”, por lo que ella le habría regresado la cachetada también.

“Sí, dice ‘Es que, cuando andaba así mal, una vez agarró y me dio una cachetada. No me dejé', dijo, ‘Yo también le di’”, contó,

La mamá de Jenni Rivera le contó que “le parecía muy bien que no se haya dejado. Sin embargo, si ya habían llegado a los golpes, debían reconsiderar su relación”.

