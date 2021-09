Comparan a Chiquis Rivera con una calabaza y ésta se defiende en redes.

La cantante de Regional Mexicano no dudó en responder a todos aquellos que se animaron a criticarla por el look que usó para una alfombra roja.

De un tiempo a la fecha a Chiquis Rivera le ha dado por dejar su cuerpo al descubierto, ya sea través de sus redes sociales o bien por su paso en alguna alfombra roja, como recientemente lo hizo durante una entrega de premios en Estados Unidos.

El vestido en el que se enfundaría la hija de Jenni Rivera era tema de conversación entre los amantes de la moda e incluso la cantante dejó ver por medio de sus historias de Instagram que su vestido iba a dar mucho de qué hablar y así fue…

El gran día Rivera llegó ataviada en un vestido color naranja que la puso en el ojo del huracán, tanto por el color como por lo ajustado que estaba.

“Ya se terminó el verano, pero en mi corazón no. Un color vibrante que también representa este mes que estamos celebrando todos que es el mes de la Herencia Hispana”, dijo la cantante a la prensa del lugar.

Las críticas no se hicieron esperar y a través de las redes sociales se la acabaron: “Parece una calabaza”. “Por qué nadie se toma el tiempo para asesorarla”. “Así como le invierte tiempo a su maquillaje, debería de invertirle tiempo y cabeza a su look”. “Siempre de ridícula”. “Ese look es para usarse en Halloween”. “Siempre queriendo llamar la atención”.

Después de que su timeline se llenara de malos comentarios, Rivera se tomó el tiempo de responder a quienes le criticaron desde el cuerpo hasta el vestido.

“No. No soy la mujer delgada que quizás ‘algunos’ quieran ver en un vestido pegado caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente. Soy una mujer real, tal cual. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se le s hace fácil criticar quiero que sean que me tiene sin cojo**, así como a Karlo G. Yo me amo y tú deberías amarte también”, así fue como Chiquis Rivera se defendió de las críticas que recibió por su look.

