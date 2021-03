Entérate en fotos: Chiquis Rivera sí ha pensado darle otra oportunidad a Lorenzo Méndez.

La cantante de Regional Mexicano habló por primera vez de lo que siente por su aún esposo y qué tendría qué cambiar éste para que se den otra oportunidad.

La relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han dado mucho de qué hablar desde que anunciaron que su matrimonio había terminado. De inmediato se habló de una supuesta infidelidad por parte del cantante mexicano, así como diferencias por el hermano de la cantante de Regional Mexicana, Johnny Rivera e incluso falta de amor entre los cantantes.

De los tres rumores que circulan sobre su fractura matrimonial, ha quedado descartado el tercero: la falta de amor.

NO TE PIERDAS: Hermano de Chiquis Rivera revela que la cantante fue agredida físicamente por Lorenzo Méndez.

Fue durante una entrevista con el también cantante Larry Hernández en el programa “Confesiones Neta” que la hija de Jenni Rivera abrió su corazón por primera vez sobre sus sentimientos hacía Lorenzo Méndez.

Larry Hernández cuestionó a Chiquis Rivera si por su mente ha pasado darle otra oportunidad a Lorenzo Méndez.

Contrario a lo que millones de seguidores de la cantante han llegado a pensar, Janney Marín (nombre real de la hija de Jenni Rivera) sorprendió al confesar que sí lo ha pensado, no una, sino varias veces.

IMPERDIBLE: Mr. Tempo le pone fin a los rumores y aclara si demandará o no a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato.

“Sí por supuesto que sí (lo he pensado) varias veces. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, (le tengo) mucho amor y claro que sí lo he pensado y no quiero hablar de más porque me regañan”, dijo.

Durante la entrevista también le cuestionaron qué tendría que cambiar Lorenzo Méndez para que se le diera una segunda oportunidad y aunque Chiquis no dio detalles, sí dijo que tendría que cambiar cuatro de cinco cosas.

Entre esos camios que tiene que hacer Lorenzo se le cuestionó si estaba su adicción a la bebida como se ha venido diciendo en diversos medios de comunicación y Chiquis lejos de dar de qué hablar sobre dicho rumor se limitó a brindar y soltar una gran carcajada.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis Rivera inició el 2021 con un plan muy maternal que a más de uno enloqueció, pero todo se derrumbó.

¿Hubo alguna infidelidad?, Chiquis agradeció la llegada de la pregunta para aclarar que ella jamás le faltó a su relación, pero no puede meter las manos al fuego por su aún marido.

“Deja aclara algo ahorita mismo. De mi parte no, jamás, yo jamás fui infiel, pero él, la neta no sé”, dijo.

Tras las declaraciones de la cantante sus seguidores le han pedido, a través de las redes sociales que le dé otra oportunidad al amor, ¿será que lo hará?

MÁS SOBRE CHIQUIS: Se apagó la chispa: Chiquis Rivera desmintió colaboración con Mr. Tempo entre mensajes llenos de rencor.