Christian Chávez ignora mensaje que Anahí le envió, ¿ya no se hablan?

Tal parece que las cosas no marchan nada bien entre los integrantes de RBD, pues después de que Anahí felicitará en redes sociales a Guillermo Rosas, exmánager de la agrupación, acusado de desviar fondos de la gira “Soy Rebelde Tour”.

¿Qué dijo Anahí?

Anahí le envió una felicitación a Rosas por su cumpleaños, lo que generó la molestia de los fans y de sus compañeros de RBD. “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso (...) El tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre”.

¿Cuál fue la reacción de los integrantes de RBD? Dulce María y Christopher Uckermann, fueron los primeros en pronunciarse al respecto. Ambos hablaron de la madurez, lealtad, honestidad y traición, lo que los fans de RBD tomaron como una clara respuesta a su compañera.





“Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma. Así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”, publicaron Dulce María y Christopher Uckerman.

¿Christian Chávez ignoró a Anahí?

Sin embargo, Dulce María y Christopher Uckerman no fueron los únicos que al parecer se molestaron, pues Christian Chávez había traicionado a Anahí, quien así se pronunció en redes sociales.

“Christian Chávez y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro. Y eso en esta vida no va a cambiar. Por favor no hagamos más historias donde no las hay”, publicó Anahí en su cuenta de “X”.

Hola mis Guerreros ! Los extraño mucho 🥹 siempre los leo y son parte de mi … que les parece si me mandan una foto donde salgamos juntos para recordarlos o conocerlos mejor !! Y me dicen de donde son 😍🤗❤️ — Dulce Maria (@DulceMaria) May 7, 2024

Sin embargo, llamó la atención que después de este tuit en el que Anahí arrobó a su compañero y amigo, no recibió respuesta, ni mucho menos un like, por lo que los fans de la agrupación aseguraron que existen rencillas entre los integrantes de RBD.

¿Quién es Guillermo Rosas?

Guillermo Rosas es mánager de diferentes bandas y agrupaciones, una de ellas era RBD. También es titular de la empresa The Sixth House, la cual tiene una relación laboral con Universal Music en América Latina.

Guillermo Rosas fue despedido de RBD por presunto robo de las ganancias del “Soy Rebelde Tour”, el cual marcó el regreso de la agrupación a los escenarios tras varios años de ausencia.

