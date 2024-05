Dulce María y Christopher Uckermann le responden a Anahí, ¿hay pleitos en RBD?

Vaya polémica la que se ha armado en torno a RBD, esto a raíz de las felicitaciones de cumpleaños que Anahí le envió a Guillermo Rosas, exmánager de la agrupación que fue acusado de desviar recursos y fraude.

¿Qué dijo Anahí?

El “Soy Rebedel Tour” tuvo un gran éxito y aceptación; sin embargo, se vio empañado por Guillermo Rosas, exmánager de la agrupación acusado de desviar recursos que formaban parte de las ganancias de la gira.

A pesar de eso, Anahí le envió una felicitación a Rosas por su cumpleaños, lo que generó la molestia de los fans y de sus compañeros de RBD. “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso (...) El tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre”.

¿Cómo reaccionaron los demás miembros de RBD? La publicación de Anahí no cayó nada bien entre los fans de RBD, pero tampoco en algunos integrantes de la agrupación como Dulce María y Christopher Uckermann, quienes así reaccionaron.

Ambos hablaron de la madurez, lealtad, honestidad y traición, por lo que los fans de “RBD” aseguraron que era una clara respuesta para Anahí y su postura de perdonar al exmánager de la agrupación.

“Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma. Así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”, publicaron Dulce María y Christopher Uckerman.

¿Cómo reaccionaron los fans de RBD?

Como era de esperarse, los mensajes de Dulce María y Christopher Uckermann generaron in sinfín de especulaciones sobre si estaban dirigidas para Anahí, incluso si RBD estaba fracturada.

