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FOTOS | Christian Nodal amenazó de muerte a J Balvin. ¡Esto le dijo!

Christian Nodal y J Balvin se dieron con todo en Instagram, ¡y hasta hubo una aparente amenaza de muerte! Te contamos lo que pasó...

Por: TV Azteca

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