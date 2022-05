VIDEO de Christian Nodal y mamá de Belinda se viraliza.

Christian Nodal acaba de protagonizar uno de los momentos más polémicos en el mundo del espectáculo, luego de que exhibiera a Belinda y a su mamá con una captura de pantalla de WhatsApp en las redes sociales.

El cantante se habría molestado con Doña Belinda Schüll, luego de que esta última celebrera con emojis de aplausos un comentario donde llamaban “naco” a Nodal.

El intérprete de música regional mexicana tomó su cuenta de Twitter muy molesto y no dudó en mandar este contundente mensaje a su exsuegra.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal en su cuenta de Twitter.

En la captura de pantalla de WhatsApp se puede leer que Belinda y Nodal intercambian mensajes, pero su relación está sumamente desgastada.

Surge video de Christian Nodal y la mamá de Belinda

Luego de recibir críticas y comentarios de apoyo por parte de los internautas, Christian Nodal no ha dado ninguna declaración sobre este controversial momento.

Mientras tanto, los usuarios de las redes sociales han traído de vuelta un video de Nodal y su exsuegra, donde dejan ver que no siempre hubo rivalidad.

El video data de octubre de 2021, cuando el cantante sonorense le llevó serenata a la mamá de Belinda y le dedicó el tema Albur de Amor.

El grupo de mariachis también cantó Las Mañanitas a Doña Belinda Schüll, quien no dejaba de abrazar a su esposo Ignacio Peregrín.

Y es que, no siempre hubo mala leche entre Nodal y su exsuegra, pues hasta celebraron Navidad y Año Nuevo con la compañía de Belinda.

