¿Christian Nodal a BTS? Así es el nuevo look del cantante a lo K-pop.

Las camisas estampadas, las botas vaqueras y los sombreros negros se convirtieron en piezas básicas en el armario de Christian Nodal. El cantante sonorense alcanzó gran popularidad por sus románticos temas; sin embargo, su estilo ranchero no se quedó atrás.

Por si fuera poco, el artista sabe cómo armar looks modernos de pies a cabeza. Cada atuendo siempre va complementado con un corte y color de cabellera ad hoc a su estilo.

Recientemente, Nodal sorprendió a sus fanáticos con nuevo tono de tinte que no pasó desapercibido. El intérprete de Adiós Amor apareció con mechones rosas pastel en el cabello, look que se viralizó en todas las redes sociales.

Con la melena alborotada y colorida, Christian rompió el internet con esta posible tendencia de verano. Además, el cantante se dejó ver con una camiseta gris, presumiendo un estilo cómodo y despreocupado.

Nuestro foro de Venga la Alegría también resonó con la diversión del K-pop

¡Renata Tello, de La Voz Kids, nos acompañó y cantó ‘Dynamite’!

Te puede interesar:Esto le espera a Ángela Aguilar tras polémica con el Himno Nacional.

A qué grupo de k pop me uno?😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/UA9HzAaNE4 — NODAL (@elnodal) May 10, 2021

Christian Nodal busca incursionar en un grupo de K-pop

Tras teñir su cabellera en tono rosa pastel, Christian Nodal se sintió inspirado para debutar en alguna banda coreana. “¿A que grupo de K-pop me uno?”, escribió el mexicano en su cuenta de Twitter.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues comenzaron a escribir sus bandas favoritas debajo del post. Grupos como Super Junior, Stray Kids, Mamamoo, Astro y hasta BTS fueron propuestas por los internautas.

Además, algunos fanáticos confesaron sus ganas por escuchar una canción de música regional mexicana complementada con la diversión del K-pop.

Por si fuera poco, otros internautas pidieron a Christian Nodal asistir a clases de baile para lucir como toda una estrella del K-pop en el escenario.

No cabe duda que Christian Nodal es uno de los cantantes más multifacéticos y extravagantes del momento. El cantante no teme a experimentar nuevos cambios de look y hasta colaboraciones musicales con otros artistas.

Posiblemente, la cabellera rosada del sonorense se vuelva un hit entre el género masculino, pues su estilo es una verdadera tendencia entre el público mexicano.

También te puede interesar: El mensaje de Julián Gil a Marjorie de Sousa en el Día de las Madres.