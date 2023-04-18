Christian Nodal y Cazzu confirmaron que están embarazados. ¿Qué pasó?

Con esta sorpresiva aparición en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde actuó este fin de semana, Cazzu confirmó los rumores que circulaban desde hace tiempo en torno a qué espera un hijo de Christian Nodal.

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La rapera argentina lució su embarazo durante todo el concierto, vestida con un leotardo blanco de encaje que dejaba al descubierto, su ya pronunciado abdomen.

¿Cuál fue la reacción de Christian Nodal?

Mientras tanto en México, Christian Nodal no se quedó atrás y también confirmó que a sus 24 años se convertirá muy pronto en padre. Esto lo hizo en medio de uno de los conciertos que ofreció en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes.

Con la noticia de que ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá

El mariachero, logró un lleno total durante los dos días que se presentó. Y se nota que ya trae el instinto paternal a flor de piel, pues regaló su sombrero a una pequeña niña.

A pesar de su gran sonrisa y la alegría por la noticia de su inminente paternidad, los dos días Nodal arribó al palenque en medio de un gran hermetismo y haciendo caso omiso a nuestro llamado.

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Fue así como con un nuevo look y viviendo la dulce espera de su primer hijo, Nodal hizo vibrar al palenque de Aguascalientes del cual se retiró custodiado por su equipo de seguridad y sin detenerse ante nuestra lente.

La que sí se pronunció en redes sociales fue Doña Cristy Nodal, madre de Christian, quien dijo estar feliz por la noticia.