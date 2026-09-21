No tires los envases de Tetra Pak: cómo usarlos de aislante en el techo para reducir el calor y ahorrar energía

Los envases Tetra Pak son uno de los recipientes más utilizados por muchas personas en el día a día y es que se caracterizan por ser envases multicapas que están hechos de cartón, aluminio y plástico que sirven para conservar alimentos líquidos sin la necesidad de refrigeración y que contiene todo tipo de líquidos, específicamente para el consumo alimenticio. En este caso, en lugar de tirarlos, tienes que saber que se puede emplear como aislante para el techo gracia a la técnica DIY.

Antes de la fama Kenny vendía ropa de paca en Polanco

Si bien estamos transitando las últimas semanas del verano, las altas temperaturas todavía se hacen sentir en México, por lo que debemos asegurarnos que nuestra casa reciba la menor cantidad de sol posible y evitar que se propague por el resto de la casa. Y uno de los trucos que se usa bastante para lograr una protección contra el calor es utilizando los recipientes Tetra Pak que son muy efectivos.

Entre las características que debemos mencionar del envase Tetra Pak es que al estar hecho de multicapas como de cartón, se convierte en un gran protector de su envasado, y que es por esto que ha sido utilizado para varios trucos para el hogar. En este caso, al tener una fina capa de aluminio interior, será ideal para usarlo como aislante como techo y gracias al método DIY, podrás protegerte de las altas temperaturas.

Cómo crear un aislante térmico con envases Tetra Pak

Recolección y limpieza: puedes acumular varios envases de leche o jugo limpios, y es clave con los laves correctamente Corte y despiece: debes cortar las pestañas superiores e inferiores y realizar un corte vertical a lo largo de una de las aristas para desplegar la caja obteniendo una lámina plana Ensamblaje del panel: tienes que unir los bordes de las láminas usando cinta adhesiva reforzada con grapas Instalación en la estructura: fijar los paneles en la parte inferior del techo manteniendo una pequeña cámara de aire Reducción de temperatura

Beneficios del tener un envase de Tetra Pak