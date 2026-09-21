Qué hacer con las cajas de cereal: 4 ideas para hacer guirnaldas de calaveritas decorativas para el Día de Muertos

No tires las cajas de cereal, es un elemento que fácilmente puedes aprovechar en diversas manualidades, una gran alternativa para crear elementos decorativos del Día de Muertos, la siguiente celebridad que muchos mexicanos van a disfrutar.

Para que puedas usarlo al máximo, te detallaremos 4 guirnaldas de calaveras que puedes usar, una alternativa para mejorar el aspecto de tu altar con bajo presupuesta.

4 ideas de guirnaldas de calaveras con cajas de cereal

Si no quieres gastar en guirnaldas de calaveras para tu ofrenda del Día de Muertes, no te preocupes puedes crear la tuya con ayuda de elementos que tienes en casa, opciones para desarrollar tu creatividad y usar elementos económicos. Aprovecha las siguientes ideas que puedes hacer con ayuda de cajas de cereal:

Tiras de calaveras con flores

Con las cajas de cereal recorta varios cráneos del mismo tamaño, dibuja los tienes y las decoraciones de flores, puedes hacerlo con plumones de colores, únelas a un listón e introduce pequeñas flores hechas con papel china para darle un aspecto similar al de la cempasúchil. Ideal para obtener una decoración diferente para el Día de Muertos.

Minimalista

Si no quieres batallas mucho en su decoración, puedes hacer la silueta de cráneos, solamente agrégale unas flores con papel de colores para darle un aspecto más llamativo, y déjalo en su color natural o pintamos toda la ilustración de color negro. Una de las ideas recomendadas para quienes buscan tener un acabado elegante.

Calaveras de azúcar

Si quieres aprovechar el color marrón de la caja, aprovéchalo y embellece su aspecto con decoraciones de colores, para hacerlo más atractivo usa tonos fosforescentes para que sean notorios, recrea la decoración de la clásica calaverita de azúcar.

Al estilo de papel picado

Por otro lado, si quieres unas guirnaldas de calavera con más diseño, puedes optar por hacer unos que tengan forma de papel picado y algunas calaveras en su interior, solamente realiza el patrón primero y recorta con ayuda de un cutter. Hazlo con mucho cuidado para tener un buen acabado y no sufrir un accidente.