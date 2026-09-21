Ivonne Montero es calificada como el PEOR Peón y recibe un fuerte CASTIGO

Estamos viviendo la segunda Gala de Eliminación en La Granja VIP y hay muchísimas sorpresas que el público ni los Granjeros esperaban, una de ellas fue que el Peón de Oro (Julio Camejo), señaló a Ivonne Montero como el peor Peón de la semana, pues sintió que su trabajo no fue equilibrado con el resto de los Peones, además de haber quebrantado varias reglas que disminuyeron muchísimo el porcentaje del presupuesto de la semana.

¿Por qué Julio Camejo pudo elegir al peor Peón?

Julio Camejo fue uno de los Peones en la segunda semana de La Granja VIP, y esta noche fue elegido por Pascal como el Peón de Oro, ya que tuvo un gran desempeño en sus labores, esto le trajo dos beneficios importantes, el primero es que no podrá ser Peón en la tercera semana y el segundo es que pudo elegir al PEOR Peón de la semana, por lo que decidió que fuera Ivonne Montero.

Julio Camejo justificó su elección argumentando que Ivonne incumplió varias reglas de los Peones y que ella estaba consiente de que las estaba rompiendo, por ejemplo, bañarse en las instalaciones de los Granjeros.

Ivonne Montero recibe castigo por ser el peor Peón de la semana

Además de ser señalada como el peor Peón de la semana, Ivonne Montero tuvo un fuerte castigo el cual la lleva a ser nuevamente Peón durante la tercera semana de La Granja VIP, cabe resaltar que los Granjeros la tienen bajo la lupa, pues nadie quiere que ella vuelva a romper las reglas que les ha costado descuentos importantes para el presupuesto semanal.