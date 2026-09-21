Poner canela en la Sansevieria: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La Sansevieria es una de las plantas de interior más conocidas de todas, pero generalmente es popular por el nombre de ‘Lengua de Suegra’ y que se caracteriza por sus largas hojas y puntiagudas de color verde que son perfectas para decorar cualquier espacio. Por otro lado, se le atribuye funciones espirituales, pero para poder disfrutar de los beneficios, hay ciertos cuidados a tener en cuenta, y es que en el último tiempo, hay personas que están colocando canela y para esto lo recomiendan.

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Para continuar hablando con la Sansevieria o Lengua de Suegra, es que es muy utiliza para la decoración de los hogares y que lo más llamativo se encuentra en sus hojas puntiagudas y alargadas; es una semisuculenta que es resistente a la luz y al agua, por lo que es una gran opción para aquellos principiantes con la jardinería. Es originaria de Sudáfrica, pero ha logrado extenderse por todo el mundo, convirtiéndose en un clásico.

Por otro lado, al igual que muchas especies, la Lengua de Suegra puede estar expuesta a la aparición de ciertos hongos o bacterias que harán que compliquen su crecimiento y sus hojas se vuelvan amarillentas. Es por este motivo, que en el último tiempo se ha popularizado el truco que consiste en colocar canela en el interior de esta planta, como así también quienes lo recomiendan.

Por qué hay que colocar canela en la Lengua de Suegra

Quienes recomiendan colocar canela en la Lengua de Suegra son los jardineros, quienes coinciden en que esta especia tiene la capacidad de frenar la aparición de hongos y otros problemas habituales y la explicación está en que contiene sustancias como el cinamaldeído, un compuesto antifúngico que actúa contra algunas plagas. Pero, esto no quiere decir que sirva como repelente, sino que es un recurso casero complementario.

Cómo aplicar la canela en la Sansevieria

Para poder llevar adelante este truco de colocar canela sobre la Sansevieria tienes que espolvorear una gran cantidad de canela sobre la superficie de la tierra, sin cubrirla con una capa de gruesa, donde el principal atractivo está en que es barata y fácil de encontrar. Sin embargo, no debe ser utilizado como repelente principal sino como un complemento.