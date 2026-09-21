Manelyk EXPLOTA contra Mónica Escobedo por comentarios humillantes hacía otras mujeres de La Granja VIP

Durante la segunda gala de eliminación en La Granja VIP, Adal Ramones cuestionó a algunos de los participantes a quién de los nominados no les gustaría ver de regreso y Manelyk González fue contundente al señalar a Mónica Escobedo y recordar el comentario que le hizo en el jueves de Salvación.

“No me gustaría que regresara Mónica hace comentarios muy humillantes y denigrantes hacia otras mujeres para ella sentirse mejor”. La reina de los realities aseguró que la intención de la comediante es pisotear y hacer sentir mal a los demás.

Mane señaló que Mónica habla de cuerpos ajenos de mujeres, “se metió conmigo, habló de las operaciones de Bebeshita. Creo que los comentarios que hace son muy bajos, es muy doble cara, muy hipócrita y su vibra no va con la mía”, señaló.

La Granjera hizo referencia al momento en que Mónica Escobedo la criticó por su celulitis. A pesar de que esa misma noche ofreció una disculpa, Mane dejó en claro que no está de acuerdo con sus comentarios por lo que la quiere fuera del reality.

Cabe decir que la Bebeshita también señaló a Mónica Escobedo, la calificó de falsa, afirmó que puede sonreír pero luego hablar mal de todos y, además, es muy especial para la comida, incluso la acusó de fingir tener un fuego labial para que nadie tomara de su botella de agua.

¿A quién más señalaron como los favoritos para dejar La Granja VIP?

En la gala, Adal Ramones también preguntó a otros Granjeros a quién no querían ver de regreso en La Granja VIP. El primero en responder fue Pascal Nadaud quien señaló a Kevin Contreras Bicolor porque, en su opinión, "ha estado comiendo del trabajo de los demás", lo acusó de no hacer sus labores en las dos semanas del reality.

Ivonne Montero señaló a Niurka porque sus actitudes le parecen extrañas, no responde los saludos y tiene una energía pesada, afirmó.

