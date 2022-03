FOTOS | Christian Nodal llegó a sentirse inseguro por no usar ropa de marca.

El cantante de Regional Mexicano habló abiertamente sobre sus inseguridades y excesos que vivió en una etapa de su vida.

Si Christian Nodal se ha ganado el cariño y respeto del público es por la sencilles con la que se entrega a su público y vive su vida, sin embargo, detrás de aquel hombre vivió por un tiempo alguien que si no vestía ropa de marca se sentía inseguro, así lo dio a conocer el propio intérprete de “Botella tras botella” a una publicación especializada en vida y estilo de circulación nacional.

De acuerdo con el cantante, cuando le llegó la fama no supo controlar sus emociones y cometió varios errores, de los que aprendió y no ha vuelto a cometer, como, por ejemplo: “Fue como un materialismo. Me compré un Ferrari, relojes, joyas… Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar en las cosas”.

En la entrevista, el ex prometido de Belinda también contó que empezó a vivir muy rápido gracias al “poder” que el dinero le daba, incluso, se iba de fiesta y amanecía rodeado de gente que en su vida había visto.

“Tener la fama y el dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños”, contó a la publicación.

Ahora, con la madurez que le ha dado los años, Christian Nodal no piensa en lo material, sino en cómo poder ayudar a la gente: “Ahora siento la necesidad de compartir lo que hago para ayudar a aquellos que están enamorados o dolido. Ya entendí que realmente amo la música y lo único que me faltaba era empezar a disfrutar el trayecto, cada paso…”.

