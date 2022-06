Christian Nodal explota contra Espinoza Paz por defender a J Balvin.

Christian Nodal sigue dando de qué hablar y en las últimas semanas ha acaparado los reflectores debido a las polémicas que ha protagonizado con Belinda Schülls y recientemente con J Balvin, con quien se dio tremendo agarrón en redes sociales.

EXCLUSIVA. La demanda contra los padres de Christian Nodal continúa.

Tras los dimes y diretes con el cantante colombiano, el intérprete de “Adiós amor” y “No te contaron mal” cumplió su promesa y estrenó el tema “Girasol”, la tiradera en contra de J Balvin, pero también reapareció en redes sociales para hablar de su pleito con José Álvaro Osorio Balvin y de paso arremetió contra Espinoza Paz, quien opinó al respecto.

“¿Qué yo no aguanto carrilla? Es que no es de carrilla, literalmente, son 50 millones de personas que no me están conociendo por mi talento, sino por mitotes de mi ex y que porque según no llegué a Medellín y todo eso, cuando fue un accidente aéreo, por cosas que no están en mi poder, ¿me entiendes? Entonces, está pen…. El vato, no tiene talento y lo voy a destrozar”, dijo sobre el cantante colombiano.

Christian Nodal se le va a la yugular a J Balvin

Nodal también agradeció tener la atención, ya que así gente que no lo conoce por su música podrá conocerlo; sin embargo, cargó en contra de Espinoza Paz, a quien le reclamó que siendo su compatriota, haya defendido a J Balvin.

“Hey, díganle a Espinoza Paz que no sea malinchista, no porque vive en Colombia… apoya a tu raza, no seas pen…”, declaró el ex de Belinda.

“Todo lo que dijo Espinoza Paz tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es que quiera defender a otros solo porque vive en Colombia, o quizá tenga proyectos con J Balvin. Hay que tener coherencia con todo, poque es buen mensaje, hermanos, pero no cuando yo esté en una batalla con ese pen…”, añadió. Por último, Nodal reveló que la “tiradera” ya está lista y lleva por nombre “Girasol.

¿Qué dijo Espinoza Paz?

Tras la polémica entre Nodal y J Balvin, el intérprete de “El próximo viernes” publicó el siguiente mensaje: “Te van a decir que otros tienen más ‘talento’ que tú. Pero recuerda que la disciplina tarde o temprano vence al talento. Si ves que alguien se realiza y logra sus sueños, pero lo que hace no es de tu agrado. Al menos ten el valor de respetar tu disciplina. Que al final ese también es un talento. Y tú? Qué tan disciplinado eres?”.