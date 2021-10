FOTOS | Christian Nodal le lleva serenata a su suegra por su cumpleaños.

El cantante de Regional Mexicano cantó al son del mariachi “Albur de amor” de Antonio Aguilar como regalo de cumpleaños a la mamá de su prometida.

Para nadie es un secreto que Christian Nodal lleva una excelente relación con la madre de su novia, Belinda Schull, y para aquellos que aún dudan del gran lazo de amor que los une, el cantante de Regional Mexicano le llevó serenata.

En las historias que compartió Nodal en sus redes sociales se puede observar al cantante interpretando: “Albur de amo” de Antonio Aguilar ante la mirada de asombro de su suegra y de la misma Belinda por la gran voz del cantante.

La serenata fue grabada por gente del lugar y después fue compartido por el cantante en sus redes sociales con el siuiente mensaje: “Cantándole a Beli mamá”.

Belinda por su parte aprovechó el cumpleaños de su mamá para reflexionar sobre el amor al pie de un video donde se ve a sus padres bailando: “Quiero compartirles uno de los momentos más hermosos que he vivido, quisiera congelar el tiempo y tener a mis papás así siempre. Es la primera vez que los veo bailar así y cada vez que veo este video no puedo evitar que se me salgan las lágrimas. El amor real no es como en las películas que nos vuelven locas a todas las románticas empedernidas (como yo) que vivimos en la historia de Romeo y Julieta o en las maravillosas historias de amor de una de mis escritoras favoritas, Jane Austen”.

Y recordó a todas las parejas el verdadero significado del amor: “El amor es luchar en las buenas y en las malas, es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es ser paciente, es ser respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona, no es efímero, no es volátil, es constante, no es obstinado y a veces es darle la razón a la otra persona, aunque no la tenga enfrente de sus hijos (así es mi papá con mi mamá) así es el amor de mis papás. Los amo tanto. Han sido el mejor ejemplo para Nachito y para mí”.

