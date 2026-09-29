3 signos del horóscopo chino que recibirán riqueza hasta el 4 de octubre de 2026

El horóscopo chino ha develado que hay un periodo de riquezas interesante para tres signos del zodiaco que van a poder recibir buenas noticias en el ámbito del dinero, el trabajo y la prosperidad.

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Cabe destacar que la prosperidad no aparece por azar sino que estas oportunidades surgen porque están relacionadas con el esfuerzo, la paciencia y las decisiones que han tomado anteriormente.

¿Cuáles son los signos que recibirán riqueza?

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Podrá llegar una resolución relacionada con un asunto económico que llevaba tiempo esperando. Hasta el jueves tu energía estará en su punto más alto. Este periodo puede ser adecuado para mantener conversaciones importantes, negociar condiciones laborales o plantear modificaciones en acuerdos económicos.

Es momento de pedir un aumento de sueldo o buscar una compensación relacionada con el trabajo realizado. La intuición tendrá un papel muy importante. El fin de semana podría abrir la posibilidad de comenzar algo nuevo que posteriormente se convierta en una inversión con buenos resultados.

Antes de que empiece la primavera 2026, estos son los signos que serán sorprendidos por el horóscopo chino|Freepik

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Tendrán oportunidades relacionadas con el dinero y el éxito. Surgirá algo que te acerca a lo que necesitas. Puede tratarse de un pago que llevaba tiempo esperando o de una noticia positiva en el ámbito profesional.

Incluso podría recibir reconocimiento por su trabajo y encontrar una puerta abierta hacia un posible ascenso. La prudencia es importante ante cualquier ingreso adicional. Te llegará una propuesta, pero debes analizarla con calma para determinar si realmente coincide con tus objetivos a largo plazo.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Por último, tenemos a Gallo tendrá una energía de establecimiento, por lo que podría ser un momento adecuado para comenzar algo nuevo. Uno de los aspectos más interesantes de esta predicción está relacionado con la manera en que el Gallo reacciona ante el éxito de los demás.

|Canva

Una charla puede ayudarte a poner en marcha aquellas ideas que tienes en mente. Cuando aparezca la oportunidad, el reto será evitar la inseguridad y no esperar a que el proyecto sea perfecto para comenzar.