5 ideas para hacer dulceros de Rumi de Las Guerreras KPop

Los dulceros son uno de los principales elementos esperados por los más chicos en los eventos. Si estás pensando realizar una fiesta con la temática de Rumi de Las Guerreras K-Pop pues estas son las mejores ideas.

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La líder de las HUNTRIX es una de las favoritas por lo que puedes experimentar grandes ideas para tenerla presente en tus eventos. Lo importante es poder utilizar la paleta de colores que incluya el morado intenso, fucsia y destellos dorados.

¿Cómo armar dulceros de Rumi?

Cilindros de Botella de Plástico "Modo Idolo"

Comienza reciclando la parte lisa y central de botellas de plástico para tener un dulcero con ventana. El procedimiento es cortar un cilindro de la botella y ábrele un cuadrado en el centro para meter los dulces.

Luego imprime dos imágenes circulares de Rumi y fórralas con papel contact brillante para que tengan un acabado profesional. Las mismas deben ser pegadas sobre círculos de foami morado o fucsia un poco más grandes y coloca los círculos a los costados de la botella para que queden cubiertos los extremos. Decora el borde de la ventana con un listón brillante.

Mini Piñatas de Fomi y Acetato

En este caso lo que tienes que hacer es dibujar o calcar desde tu dispositivo la imagen de Rumi en una hoja de acetato y con marcador permanente. Luego vas a transferirla frotándola sobre foami morado o lila claro. Recorta la silueta, corta dos siluetas idénticas en cartón y únelas por los bordes con ayuda de una tira gruesa de cartón para poder darle volumen y espacio a los dulces. Forra los laterales con papel crepé morado y pega la figura detallada de fomi al frente.

Cubos Escénicos con Varitas de Rafia

Esta es una opción que también funciona como un centro de mesa. Para ello tendrás que cortar cuadrados de cartón de 10x10 cm y pégalos para formar un cubo sin tapa. Luego tienes que forrarlo con papel lustre rosa o fucsia y en las paredes debes colocar cuadraditos de papel crepé celeste y morado.

Los dulceros son increíbles.|Pinterest

Continúa con el elemento central para el cual vas a tomar una varita de madera, envuélvela en espiral con rafia serpentina o papel crepé y clávale una imagen impresa de Rumi (reforzada con cartulina iris fucsia) en la punta. Añade un moño dorado imitando su pañuelo de seda y llena el cubo de golosinas.

Bolsitas Tipo Cono o "Ramo K-Pop"

Esta es la opción más rápida. Lo que debes hacer es obtener conos de cartulina gruesa en color morado. Si quieres más detalles usa fomi diamantado dorado para el estilo cósmico. Agrega un sticker grande o un recorte de Rumi en el frente. Llena el cono con dulces y cierra la parte superior envolviéndola con papel celofán transparente, amarrado con una cinta fucsia o un lazo estilo K-pop.

Cajas Dulceras "Lunchbox" Personalizadas

Para esta última recomendación tienes que descargar un molde digital de caja tipo lonchera. Puedes personalizar el diseño digitalmente agregando el logotipo de HUNTR/X, estrellas, patrones cósmicos morados y la ilustración principal de Rumi.

Esta es una gran idea.|Pinterest

A la hora de imprimirlo debes hacerlo en papel opalina grueso o fotográfico mate. Solo te restará recortar, armar los pliegues con pegamento y agregar pedrería adhesiva.