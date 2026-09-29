Así quedaron los NOMINADOS esta noche en La Granja VIP; ¿por qué Julio Camejo entró a la lista?

La tabla de nominaciones de La Granja VIP dio un vuelco total luego del anuncio de la nueva dinámica de la noche y el ejercicio del "Legado" por parte del más reciente expulsado: Carlos Trejo, dejando a dos Granjeros en directo riesgo de abandono.

La primera sentenciada de la gala fue La Bebeshita, quien resultó elegida de forma directa por Carlos Trejo al momento de volver al foro para dar a conocer su veredicto. El tercer eliminado de la competencia sorprendió a la audiencia y al propio foro con argumentos que desataron indignación, dejando a la creadora de contenido con un pie en la cuerda floja.

Sin embargo, el verdadero impacto ocurrió al cierre de la gala, cuando se confirmó que Julio Camejo también ingresaba en automático a la lista de nominados. La razón se debe a las decisiones tomadas por el nuevo Capataz de la semana, Mario "El Mono" Osuna, quien al estructurar la dinámica Polos Opuestos ¡Unidos! , decidió emparejar al actor cubano con La Bebeshita.

Bajo los estrictos lineamientos de esta etapa, los habitantes deberán permanecer atados físicamente por una línea de conexión de forma ininterrumpida —compartiendo comidas, cama, baño, obligaciones y beneficios—. Dado que una de las reglas estipula que quien quede unido a un participante sentenciado asume inmediatamente la nominación, Julio Camejo terminó salpicado por el "Legado" de Carlos Trejo, obligando a la dupla a enfrentar el veredicto del público como una sola entidad.

¿Cómo quedaron conformadas las duplas de La Granja VIP?

Las parejas de La Granja VIP que deberán convivir en absoluta cercanía y cuidar de no romper la cuerda —bajo la penalización de perder $1,000 del presupuesto semanal— quedaron asignadas de la siguiente manera: