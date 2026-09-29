5 plantillas de Bluey y Bingo de Halloween para imprimir y colorear

Comenzó la cuenta regresiva para Halloween por lo que ya muchos comienzan a prepararse. Para que los más chicos puedan disfrutarlo es que te traemos las mejores plantillas de Bluey y Bingo de noche de brujas.

“Al que se equivoque le damos con todo”: Rafa Mercadante propone una BRUTAL forma de elegir a los nominados (VIDEO)

En esta oportunidad te vamos a dejar estas opciones listas para imprimir y colorear. Esta es una manera divertida de poder pasar una tarde llena de color y diversión para esta fecha tan esperada.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Halloween?

Bluey y Bingo con disfraces clásicos de brujitas

Una de las principales plantillas nos deja a Bluey y Bingo listas para celebrar la noche de Halloween con sombreros puntiagudos y con sus calabazas para guardar los dulces. Debido a que tiene líneas grandes y fáciles de pintar, son ideales para los niños pequeños. Puedes descargarlas de gratis directamente desde el sitio de Coloring Bunny.

Esta idea es muy divertida.|Coloring Bunny

Bluey disfrazada de Vampiro con murciélagos

Otra plantilla que puedes usar es la de Bluey vistiendo una capa de vampiro como Drácula y de fondo pequeños murciélagos volando en el fondo. Aquí se pueden usar colores oscuros en la capa y un contraste brillante en el fondo de luna llena. Disponible para imprimir en alta calidad en Coloring Only.

Bingo con disfraz de esqueleto

Uno de los trajes que no puede faltar en Halloween es el de esqueletos por lo que puedes pintar a Bingo mientras baila alegremente. Practicar el coloreado detallado dejando las partes de los huesos en blanco y pintando el fondo negro. Descárgala de manera gratuita en la plataforma de GetColoringPages.

Pintar será muy divertido.|GetColoringPages

Las hermanas Heeler en un huerto de calabazas

Aquí tienes más detalles para poder pintar un paisaje más completo. Aquí podrás ver a Bluey y Bingo explorando un divertido laberinto rodeadas de calabazas talladas (Jack-o'-lanterns) y hojas de otoño. La combinación de tonos naranjas, cafés y morados jugarán un rol fundamental. Encuentra varios diseños parecidos listos para formato PDF en Coloringpath.

Las plantillas oficiales de Halloween de Bluey

Por último, tenemos esta idea en la que puedes aprovechar los diseños que fueron creados por los animadores de la serie. En la página oficial puedes encontrar un cuadernillo descargable donde aparecen Bluey, Bingo, Bandit y Chilli listos para hacer el clásico "dulce o truco". Estas son opciones más exactas. Descarga el set completo en la sección de manualidades del Sitio Oficial de Bluey.