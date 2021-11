FOTOS | Christian Nodal recordó el día que le propuso matrimonio a Belinda.

El intérprete de “Botella tras botella” compartió con sus seguidores un video del día en que Belinda le dijo ‘sí quiero ser tu esposa’.

Belinda y Christian Nodal forman una de las parejas más populares del momento y en mayo sorprendieron a sus fans con el anuncio de su compromiso, y pese a que en su momento ambos fueron muy discretos, recientemente el cantante compartió un video inédito del momento en el que le entregó el anillo a su prometida.

Por medio de sus redes sociales, Nodal compartió con sus casi ocho millones de seguidores en esta red social un video muy íntimo que hasta el momento no había visto la luz.

Nueves meses después de iniciar su noviazgo, la pareja de cantantes se comprometieron en el restaurante Salvaje de Barcelona, España.

Ese momento le dio la vuelta al mundo, no sólo por lo inesperado del compromiso, ni por la majestuosidad, ya que el lugar fue decorado con cientos de rosas y velas, sino por el anillo de compromiso que fue diseñado por la firma Angel City Jewelres y según sus fabricantes está valuado en tres millones de dólares.

El clip que Nodal compartió el pasado fin de semana tenía la frase “te extraño”, pues la intérprete de “Luz sin gravedad” estuvo en un festival de música en Monterrey, donde convivió con varios artistas como Mon Laferte, Lila Downs y Juanes.

Por su parte, el cantante de “Botella tras botella” sigue en su gira por Estados Unidos, por lo que actualmente la pareja está separada, pero sólo físicamente.

Cabe resaltar que hace unos meses surgió el rumor de que la pareja se había separado, pues ambos se dejaron de seguir en las redes sociales, sin embargo, parece que todo fue parte de una estrategia, pues después de ese episodio se les siguió viendo juntos.

Por otro lado, Nodal también rompió el silencio sobre el supuesto veto impuesto por su disquera:

“Yo he entregado mis cinco años de carrera y los he hecho limpios, trabajando muy fuerte, entregándome 100% a ustedes y Universal no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto, yo puedo seguir colaborando con los artistas que quiera, puedo seguir trabajando con la gente que quiera”, finalizó el cantante.

