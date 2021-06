Lupillo Rivera confesó que Belinda es la mujer a la que más ha amado.

Luego de que Lupillo Rivera confesara que Belinda es la mujer a la que más ha amado, ¡por fin se borró el tatuaje se su rostro!

Luego de que Belinda se comprometiera con Christian Nodal y Lupillo con su ahora pareja Giselle, ¡Rivera decidió borrarse el tatuaje de Belinda por fin! Te contamos los detalles.

Lupillo Rivera amó locamente a Belinda.

Recordemos que ambos cantantes se conocieron en las grabaciones de La Voz México en TV Azteca en el 2019. Todos los coaches hicieron clic, se llevaron increíble y se notaba en la pantalla, pero Belinda y Lupillo Rivera fueron los más unidos, se les veía bromear, jugar, llevarse muy bien, ¡pero nadie imaginaba lo que pasaba!

Durante mucho tiempo, se escondió lo que presuntamente Lupillo dice que pasó entre ellos, ¡una relación de noviazgo! No fue hasta que se descubrió que Rivera tenía un tatuaje inmenso de Beli en uno de sus brazos, que las sospechas comenzaron... ¿Será que Belinda y Lupillo Rivera tienen una relación amorosa?

Nunca se les vio juntos realmente fuera del programa, y Beli jamás ha hablado del tema, o dado declaraciones sobre su relación con Lupillo y el tatuaje, ¡pero poco a poco Rivera fue dando más y más detalles! Ya no pudo callar más todo el amor que le tenía a la bella Beli. Y es que en diferentes entrevistas en donde se le cuestionada su amor por la cantante, ¡no podía ocultar su sonrisa! Y decía cosas muy bonitas que sorprendían a todos, “la amé locamente”, “es la mujer más hermosa que he conocido”, “es la mujer a la que más he amado”, “siempre la voy a cuidar”, “si estuvier conmigo, le bajaría la luna y las estrellas”, ¡estaba realmente enamorado de Beli!

Luego de que la cantante anunciara su noviazgo con Christian Nodal, se le preguntó a Rivera sobre su tatuaje, y dijo que nunca se lo iba a borrar, pues fue una promesa que le hizo a Belinda. En varias ocasiones se le cuestionó también a su actual novia, ahora prometida, lo que pensaba del tatuaje, y siempre dijo que no le molestaba, que ya era pasado, que respetaba a Lupillo y confiaba en él, que estaba bien con ello.

Lupillo Rivera se quitó el tatuaje de Belinda.

Hace unos días, el mismo Lupillo Rivera, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram un video en el que muestra el proceso de tapar el tatuaje de Belinda. El tatuador tenía muchas ideas que podrían quedar increíble, como pintar una catrina sobre Belinda, ¡pero el tatuaje era tan grande, que no era posible! Así que optaron por una solución que a nadie le gustó, ¡bueno, bueno, solo a Lupillo!

Mostró el resultado, ¡y vaya que el tatuaje quedó oculto! Pues encima se tatuó unas rayas que lo taparon por completo, lo cual generó muchísimos memes y que se hiciera tendencia la noticia. Lupillo dijo que por respeto a su ahora prometida, se borró el tatuaje, que era pasado, pero había sido algo muy bonito en su vida.

¿Qué tendrá nuestra querida Belinda que sus parejas se tatúan?

