Nodal sube video de reencuentro con Belinda, en la cama, ¿y sin ropa?

Después de que los cantantes se separaran unos días, ¡por fin se reencontraron! Nodal compartió una historia de Instagram, ¡que deja mucho a a la imaginación!

Luego de que Christian Nodal expresara cuánto extrañaba a Belinda, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve abrazando por la espalda a Belinda, ¡y parece que no trae ropa! ¡Qué buen reencuentro! Te contamos los detalles.

Christian Nodal y Belinda se separaron unos días.

Hace unos días te contamos que Belinda y Christian Nodal se habían separado por unas semanas, esto porque Beli se quedó grabando en España el proyecto que tiene con una plataforma digital, y Nodal fue a festejar a su mamá y a estar con su familia. Aunque el cantante estaba feliz de poder compartir con sus seres queridos, ¡extrañaba mucho a su novia!

Recordemos que a través de sus redes sociales hizo muchos comentarios respecto a ello, como: “la falta que me haces”, o “de 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas... ta ca%$&n”, haciendo alusión a que ya estaba acostumbrado a dormir con Beli y no hacerlo le causaba conflicto, ¡incluso dependencia!

Muchas personas no creían en su relación, no les daban más de un mes juntos, ¡y le han callado la boca a todos! Pues son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo actualmente, ¡y se ven muy lindos juntos! Los fans de Nodal le han comentado que quieren que termine con Beli para que saque canciones dolidas épicas, a lo que el cantante respondió “Dejen de desearme que termine pa sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan llore y llore... Mejor oren por su bien pa que nunca pase y no se me mate nadie”. Y es que hace unas semanas Christian también pidió ayuda a sus seguidores, pues se le estaba dificultando componer canciones dolidas, ¡ya que está más enamorado que nunca!

Reencuentro Belinda y Christian Nodal.

El esperado reencuentro entre ambos por fin llegó, ¡y al parecer fue de lo más romántico! Pues Nodal compartió en sus historias de Instagram un video en el que se le ve abrazando por la espalda a Belinda, el famoso “cuchareo”, ¡y parecía que la cantante estaba desnuda! ¿Será? En el video Christian escribió: “Eres mi hogar, te extrañé como loco”. ¡Awwww! El amor está presente, ¿será que nos sorprenden pronto con boda?

