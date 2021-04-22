Belinda y Christian Nodal hicieron un dueto y lo compartieron en redes

A trav´és de sus redes sociales Christian Nodal adelantó un fragmento de la canción a dueto con su amor, Belinda. Te contamos los detalles de dicha colaboración.

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Canción a dueto de Belinda con Christian Nodal.

En su cuenta de Instagram, Christian Nodal adelantó algunas canciones de su nuevo disco, algunas de ellas a dueto con artistas la Banda MS, Pero la que sin duda sorprendió a todos, ¡fue la canción a dueto con Belinda! ¡Después de casi un año de novios, por fin se le hizo a todos sus fans una canción juntos!

En su historia de Instagram, compartió un pedazo de lo que será esta increíble colaboración con Beli. “Mi canción favorita, Belinda”, dijo el cantante, mientras de fondo, se escuchaba a ambos entonar una canción con una letra súper romántica, ¡seguro la va a romper!

“Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad solo es una y te voy a decir... y así te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé... Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida?”. ¡Qué romántica canción!

Por su parte, Belinda respondió a Nodal también desde sus historias de Instagram, diciendo que la canción en la que ambos participaron, igual es su favorita.

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Christian Nodal no puede componer canciones dolidas y pide ayuda a sus fans.

Recordemos que hace unos días, Christian Nodal dijo en su cuenta de Twitter, que estaba pasando por un momento complicado como compositor, pues normalmente escribe canciones dolidas desde el fondo de su corazón y con mucha facilidad, pero en estos momentos de su vida, está tan enamorado, ¡que no puede componer dolidas, no le sale, no se le da! Así que le pidió a sus fans que compartieran sus historias de desamor, para así poder inspirarse y escribir más para sus seguidores.

La canción con Belinda suena muy romántica, sin duda será algo nuevo y diferente para Nodal, ¡pero seguro será un éxito! La esperamos pronto.

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