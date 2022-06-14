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FOTOS | ¿Nodal se tatuó una telaraña en honor a Cazzu?

El cantante se ha dejado ver “peligrosamente” cerca de la cantante argentina quien tiene tatuada una araña en su pecho, ¡aquí hay gato encerrado!

Por: TV Azteca

Nodal firmando su sombrero..jpg
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Cazzu frente al espejo.jpg
Nodal casa.jpg
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Nodal blanco y negro (2).jpg
Cazzu tomando Fernet.jpg
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