Christopher Uckermann quiere justicia en la demanda contra el exmánager de RBD

Recientemente trascendió que Guillermo Rosas, exmánager de RBD, afirmó que sí existió un faltante millonario de las ganancias que el “Soy Rebelde Tour” generó a su paso por diversos países. Lo anterior, luego de una demanda por fraude que Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann interpusieron en su contra en Estados Unidos y que propició una auditoría exhaustiva, pero es justamente Christopher quien habla sobre el tema.

¿Qué dijo Christopher Uckermann? Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Christopher Uckermann dijo que “va muy bien, seguimos con el tema legal y hasta que se haga justicia, que eso es lo que siempre buscamos nosotros”.

¿Guillermo Rosas aceptó que sí hubo un faltante?

Al preguntarle sobre esta situación, el cantante dijo que “hay una cantidad que no se ha comprobado y en eso estamos. Es un proceso largo, un proceso legal, no tenemos contacto con él. Son nuestros abogados los que están ahí y que ellos arreglen ya toda esa situación”.

¿Dulce María y Anahí decidieron no aparecer en la demanda?

Al respecto, Christopher Uckermann aseveró que “pasaron tantas cosas con todo el proceso que decidieron, cada quien, como que agarrar su camino personal. Algunos hemos estado en las juntas y resolviendo algunas de las cuestiones que están sucediendo”.

“Hemos estado nosotros tres y los otros en otros procesos, digámoslo así”, dijo Uckermann, y habló sobre un posible segundo reencuentro de RBD en 2025.

“A todos nos hubiera encantado, si se soluciona la parte legal y todos quieren, pero no sé, yo no sé qué decirte en este momento. No se hubiera frenado si fuera por nosotros. Las cosas no debieron haber pasado así, pero es real que nosotros decidimos ponerle alto a los abusos que no permitíamos en el pasado, se pararon los abusos y se paró el tour”, recalcó.

Mientras el destino de RBD se aclara, Christopher Uckermann decidió probar suerte como solista, lanzando su material titulado “Pase Lo Que Pase”, del que se desprende su primer sencillo “Almas Gemelas”. “La verdad me siento contento, me hubiera gustado continuar con el tour. A todos nos hubiera encantado, pero desgraciadamente no todos tienen los mismos intereses”, finalizó.