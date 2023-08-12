Así fue el claquetazo de la nueva producción de TV Azteca, “Dra. Lucía, un don extraordinario”

Hace un par de semanas, se anunció la producción de ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’, serie que va a contar con un elenco lleno de talento, entre los que se encuentran: Mauricio Islas, Marimar Vega, Ana Layevska y Kuno Becker.

Luego de varios días y una espera que parecía interminable, la tarde de este viernes, 11 de agosto, tuvimos el claquetazo de arranque, con el que iniciaron las filmaciones de ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’.

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El evento contó con la asistencia de todos los protagonistas, quienes atendieron a los medios de comunicación en lo que será el set de filmación, donde se van a contar las historias de ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’.

¿De qué va a tratar ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’?

Los protagonistas de ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’, hace unas semanas estuvieron en el foro de Venga La Alegría, donde hablaron de sus papeles dentro de la serie. La primera en compartir su experiencia fue Marimar Vega, quien se mostró feliz por volver a TV Azteca.

Estoy muy contenta de regresar con un proyecto así, con este elencazo... , ‘Dra. Lucía, un don extraordinario’ es un hospital, donde casi todo pasa, no todo, pero lo de Ana y yo, sí, en urgencias. Es que no les quiero contar mucho, pero pasa un evento, el cual me cambia un poco la vida…

Por su parte, Kuno Becker celebró su regreso a las producciones en México, pues había centrado su carrera en proyectos internacionales.

No había tenido un personaje importante en una serie médica, todo está increíble, desde el set, todo el talento que hay, no solo de parte de mis compañeros, la dirección, diseño de producción, es un proyecto muy padre

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Otra de las grandes protagonistas, es Ana Layevska, quien va a tener una rivalidad con el personaje de Marimar Vega, nos contó sus sensaciones.