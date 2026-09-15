DIY: cómo hacer ganchos caseros para enrollar y ordenar los cables

Los proyectos DIY pueden ofrecer soluciones sencillas para organizar diferentes espacios de la casa. En este caso, permiten crear ganchos prácticos para mantener los cables de los electrodomésticos enrollados y evitar que queden sueltos.

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Además de reducir el desorden, esta alternativa facilita guardar los aparatos cuando no están en uso. Con un poco de materiales y un procedimiento sencillo, es posible adaptar la idea a diferentes necesidades del hogar.

¿Cuál es el objetivo de los proyectos DIY?

Los proyectos DIY tienen como objetivo crear, reparar o transformar objetos de manera artesanal y por cuenta propia. Estas propuestas permiten encontrar soluciones prácticas para distintas necesidades del hogar sin recurrir necesariamente a productos nuevos.

Además, los proyectos DIY ofrecen la posibilidad de aprovechar materiales disponibles, reducir gastos y personalizar cada creación según el espacio o el uso que se le quiera dar. De esta manera, una idea sencilla puede convertirse en una alternativa funcional para mantener el orden y mejorar diferentes aspectos de la casa.

¿Cómo hacer un organizador DIY para los cables de casa?

Para realizar este organizador de cables DIY se necesitan algunos materiales sencillos: retazos de tela, entretela, hilo, aguja, tijeras y un cierre de velcro. También se puede utilizar un botón acompañado de un elástico como alternativa.

El primer paso consiste en cortar dos piezas de tela del tamaño adecuado según el cable que se quiera sujetar. Luego, se coloca la entretela sobre una de ellas y se fija con una plancha. Después, se enfrentan ambas piezas por el lado derecho y se cosen, dejando una pequeña abertura para poder darles la vuelta.

Una vez invertida la pieza, se termina de cerrar y se colocan los abrojos o el sistema de cierre elegido en cada extremo. De esta manera, el organizador puede ajustarse alrededor del cable y mantenerlo enrollado cuando el electrodoméstico no está en uso.

Esta propuesta puede realizarse en diferentes tamaños para organizar cables de cargadores, computadoras, planchas, alargues y otros aparatos de la casa. Además, permite aprovechar retazos de tela que ya se tengan disponibles.