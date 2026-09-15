Poner sal gruesa en la Sansevieria: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Poner sal gruesa en una Sansevieria es una práctica popular que algunas personas utilizan con la intención simbólica de limpiar o proteger la energía de un ambiente. Esto se debe al rol del mineral en el Feng Shui.

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¿Quiénes recomiendan poner sal gruesa en la Sansevieria?

La asociación entre sal gruesa y limpieza energética procede principalmente de prácticas populares y rituales contemporáneos derivados del Feng Shui. El mineral aparece en distintas tradiciones como un elemento simbólico relacionado con la purificación.

Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, explica el Feng Shui occidental a partir de la relación entre las personas y los ambientes que habitan. Dentro de este enfoque, las plantas pueden contribuir a crear espacios vivos y agradables, y la sal como un elemento de purificación energética.

¿Para qué sirve poner sal cerca de una Sansevieria?

En los rituales populares, la sal gruesa suele asociarse con la limpieza, protección y renovación energética. Al combinarla con una Sansevieria, una planta que en algunas interpretaciones del Feng Shui se relaciona con protección y energía ascendente por la forma de sus hojas, algunas personas atribuyen al conjunto un significado especial.

Si se desea realizar este tipo de ritual sin perjudicar la planta, puede utilizarse una pequeña cantidad de sal en un recipiente independiente, colocado cerca de la maceta y sin contacto con el sustrato. De esta manera no se exponen las raíces a una concentración innecesaria de sales.

Para mantener saludable una Sansevieria, lo importante es priorizar sus necesidades reales:



Riego moderado: necesita que el sustrato se seque entre riegos, ya que el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces.

necesita que el sustrato se seque entre riegos, ya que el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces. Buen drenaje: la maceta debe tener orificios que permitan eliminar el agua sobrante.

la maceta debe tener orificios que permitan eliminar el agua sobrante. Luz adecuada: tolera diferentes condiciones de iluminación, aunque suele desarrollarse bien con luz indirecta abundante.

tolera diferentes condiciones de iluminación, aunque suele desarrollarse bien con luz indirecta abundante. Nada de sal sobre la tierra: añadir sal directamente al sustrato puede incrementar la salinidad y perjudicar la absorción de agua y nutrientes.

En definitiva, la sal gruesa puede utilizarse como elemento simbólico cerca de una Sansevieria. La tradición popular puede atribuirle propiedades de limpieza o protección junto con la Sansevieria.