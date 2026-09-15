Qué está pasando con el hashtag de La Granja VIP; esto es lo que debes saber

Recientemente a través de la red social “X” han surgido diversas teorías sobre la “congelación” del hashtag #LaGranjaVIP. Hasta el momento esto solo se trata de teorías y especulaciones, sin embargo, lo cierto es que el reality ha cambiado el hashtag que usará en los contenidos que comparta en redes, por lo que aquí te decimos cuál es ya que con él podrás encontrar todo lo referente a videos y publicaciones del reality que está acaparando toda la atención de la televisión mexicana.

¿Se puede congelar un hashtag en “X”?

La respuesta ante esta pregunta es “no” ya que no es posible "congelar" un hashtag en una plataforma como X, antes twitter, para detener su actividad, pausar las publicaciones de otros usuarios o simplemente mantenerlo fijo en las tendencias de forma artificial. En realidad los hashtag son de uso libre y completamente público y no existe alguna cuenta para que ejerza control y dominio sobre las publicaciones que tienen dicha etiqueta.

¿Cuál es el nuevo hashtag de La Granja VIP?

La Granja VIP cambia del hashtag #LaGranjaVIP a #LaGranjaVIPMX. Es importante que sepas que solo utilizando el actual podrás encontrar de forma fácil, rápida y muy sencilla todos los contenidos del reality a través de las redes sociales como reels, videos, fotografías y todo lo que quieras saber.

¿Cómo ver gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada ?

Para poder disfrutar de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, es decir, vivir el minuto a minuto de lo que se vive dentro del reality solo deberás acceder a nuestro sitio web y dar click en la sección de “La Granja VIP”, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para que estes al tanto de todo lo que ocurre dentro de La Granja VIP.