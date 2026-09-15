Los amigos de Virgo suelen ser descritos por la astrología como personas leales, atentas, prácticas y dispuestas a ayudar cuando alguien cercano lo necesita. Al tratarse de un signo de tierra asociado tradicionalmente con Mercurio, se lo vincula con una forma analítica de relacionarse y con la importancia de la comunicación, los detalles y la confianza dentro de una amistad.

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Virgo corresponde a quienes nacen entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Desde la mirada de la astrología, su manera de vincularse también está relacionada con una tendencia a observar antes de entregar plenamente su confianza.

¿Cómo son los amigos de Virgo según la astrología?

En la amistad, Virgo suele aparecer como ese amigo que presta atención a lo que los demás necesitan y demuestra cariño mediante acciones concretas. Puede recordar una conversación de hace meses, ofrecer ayuda cuando surge un problema o estar pendiente de pequeños detalles que para otras personas pueden pasar desapercibidos.

La astróloga Mizada Mohamed suele asociar a los virginianos con cualidades como el orden, el análisis, la organización y la atención a los detalles. Llevadas al terreno de las amistades, estas características ayudan a explicar por qué la astrología presenta a este signo como un compañero que puede estar presente de manera práctica y constante.

Estas son las cualidades que tradicionalmente se atribuyen a una persona nacida con el Sol en Virgo como amiga:



Lealtad: cuando establece un vínculo de confianza, suele valorar la permanencia y cuidar las relaciones que considera importantes.

cuando establece un vínculo de confianza, suele valorar la permanencia y cuidar las relaciones que considera importantes. Ayuda práctica: puede demostrar afecto buscando soluciones concretas cuando un amigo atraviesa una dificultad.

puede demostrar afecto buscando soluciones concretas cuando un amigo atraviesa una dificultad. Atención a los detalles: recuerda gustos, fechas, conversaciones y pequeños aspectos de la vida de las personas cercanas.

recuerda gustos, fechas, conversaciones y pequeños aspectos de la vida de las personas cercanas. Honestidad: suele preferir las conversaciones claras y puede expresar su opinión incluso cuando sabe que no necesariamente será lo que el otro quiere escuchar.

suele preferir las conversaciones claras y puede expresar su opinión incluso cuando sabe que no necesariamente será lo que el otro quiere escuchar. Discreción: la astrología suele relacionar a Virgo con una personalidad reservada, por lo que puede evitar exponer asuntos privados de sus amigos.

la astrología suele relacionar a Virgo con una personalidad reservada, por lo que puede evitar exponer asuntos privados de sus amigos. Observación: antes de confiar plenamente, puede analizar el comportamiento de la otra persona y necesitar tiempo para construir seguridad en el vínculo.

¿Qué busca una persona de Virgo en una amistad y qué puede alejarla?

Según la interpretación astrológica, Virgo busca amistades auténticas, estables y basadas en el respeto mutuo. Su naturaleza asociada a Mercurio también hace que la comunicación tenga un papel relevante dentro de este arquetipo.

Poder hablar de manera directa, compartir intereses y saber que existe alguien dispuesto a escuchar puede fortalecer la relación. Estas son algunas situaciones que podrían generar distancia:



La falta de reciprocidad: puede sentirse incómodo cuando percibe que siempre es quien ayuda o se preocupa por la otra persona.

puede sentirse incómodo cuando percibe que siempre es quien ayuda o se preocupa por la otra persona. Las promesas incumplidas: la inconsistencia puede entrar en conflicto con su búsqueda de estabilidad y confianza.

la inconsistencia puede entrar en conflicto con su búsqueda de estabilidad y confianza. El desorden permanente: no significa que todos los Virgo sean obsesivos con el orden, pero la astrología tradicional sí relaciona al signo con la organización y la planificación.

no significa que todos los Virgo sean obsesivos con el orden, pero la astrología tradicional sí relaciona al signo con la organización y la planificación. La falta de comunicación: los silencios prolongados o los conflictos que nunca se hablan pueden resultar difíciles para un signo vinculado simbólicamente con Mercurio.

los silencios prolongados o los conflictos que nunca se hablan pueden resultar difíciles para un signo vinculado simbólicamente con Mercurio. La crítica sin fundamento: aunque Virgo suele ser presentado como un signo exigente, también puede sentirse afectado cuando recibe cuestionamientos que considera injustos o poco claros.

Sin embargo, para una interpretación más completa, la astrología considera que no basta con conocer el signo solar (ubicación del Sol al momento de nacer), ya que elementos como la Luna, Venus, Mercurio y el ascendente también forman parte de una carta natal.