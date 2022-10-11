Claudia Martín envía polémico mensaje tras boda de Andrés Tovar y Maite Perroni.

Este fin de semana, Maite Perroni y Andrés Tovar se unieron en matrimonio, una celebración a la que solo tuvieron la oportunidad de asistir sus familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

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La celebración tuvo lugar en Valle de Bravo, Estado de México, donde luego de una amistad de muchos años, Andrés Tovar y Maite Perroni se dieron el sí para compartir el resto de su vida.

La cantante celebró el gran día que vivió y compartió estos momentos con una tierna foto ya casada con Andrés Tovar en sus redes sociales, donde puso un tierno mensaje.

Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló

Claudia Martín mandó un polémico mensaje tras la boda.

Sin duda, la ceremonia fue muy emotiva y todos los invitados se mostraron muy felices por la unión de Andrés Tovar, pero en redes sociales hubo un mensaje que causó mucha polémica.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Claudia Martín, quien es exesposa de Andrés Tovar, compartió unas palabras que dejan mucho a la imaginación, pero los fans aseguran que van dirigidas para los recién casados.

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Don’t worry too much everything, will fall into place (No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar)

Minutos después, la actriz eliminó la historia ante las críticas que recibió por pronunciarse de esta manera ante la unión de la feliz pareja.

Recordemos que, desde el comienzo de la relación entre el productor y Maite Perroni, los fans comenzaron a especular que la pareja podría llegar muy pronto al altar, luego de tantos rumores la pareja confirmó su compromiso y al poco tiempo ya estaban celebrando su hermosa boda.

