5 diseños de piñatas de Vegeta de Dragon Ball Z, ideal para los más chicos

Una de las series más queridas por millones de personas en todo el mundo es ‘Dragon Ball Z’ y es que este animé japonés se ha logrado expandir por todo el mundo y en donde cada uno de los personajes tiene algo en particular. Más allá de que el gran buscado por los niños es Gokú, pero también Vegeta es muy querido. Por eso, es que ha trascendido fronteras y es por eso que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles, por lo que te dejaremos cinco diseños de piñatas de este personaje.

Mi mamá me anda ofreciendo | Acércate a Rocío Al Límite Programa 19 septiembre 2026

Entre las características que debemos mencionar de Vegeta es que es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball Z, que si bien empezó siendo el villano de la serie, con el correr de las temporadas, se convirtió en uno de los más queridos. El denominado ‘Príncipe de los Saiyayin’ tiene la particularidad de ser frío y orgulloso.

Pese a estas características de su personalidad, Vegeta se ha convertido en uno de los personajes más queridos por muchos niños, por lo que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles, por lo que una de las maneras de hacerlo es creando algunas piñatas acerca de este personaje.

Qué necesitas para la piñata de Vegeta

Para poder crear una piñata sobre Vegeta de Dragon Ball Z, hay que tener en cuenta varios aspectos, como el tamaño, el diseño que vamos a querer para esta posada y también la forma que vamos a darle. En cuanto a sus materiales, requieres de cartón para la silueta, papel crepé en azul, rosa, amarillo, y herramientas como tijera, cuerda o pegamento. Te dejaremos cinco diseños para que hagas en un cumpleaños infantil

5 diseños de piñatas de Vegeta

Piñata con la silueta de Vegeta en su forma clásica

Piñata de Vegeta versión súper Saiyayin

Piñata de Vegeta con el pelo celeste

Piñata de un mini Vegeta

Piñata circular con la imagen de Vegeta y las esferas del dragón