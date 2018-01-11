Y tú... ¿Qué Eva eres?

Azteca uno está de fiesta, pues el próximo lunes 15 de enero se estrenará el “Club de Eva” un programa de revista que promete atrapar a la audiencia.

Verónica del Castillo, Esmeralda Ugalde, Anette Cuburu y Laura G serán las encargadas de hacer tus mañanas más ligeras y divertidas, pues poseen personalidades diferentes que harán que te identifiques con ellas.

¿Con cuál de ellas te identificarás? descúbrelo con este divertido quiz, y recuerda que tienes una cita este lunes 15 de enero en punto de las 12:00 pm por Azteca uno.