Pascal anunció la creación del “Calendario granjero” y todos tendrán que sacar su lado más sexy

Este sábado los Granjeros recibieron una inesperada noticia que emocionó a todos. Tendrán que formar parte del “Calendario granjero”. Pascal Nadaud, el actual capataz, les dijo que deberán demostrar su lado más sexy y atrevido en la sesión fotográfica.

Pascal les explicó que antes de iniciar la actividad debían formarse dos equipos que serían liderados por Kunno y Natalia Alcocer. Cada uno de los líderes tuvo que elegir a nueve Granjeros como participantes de su equipo.

Se determinó que el equipo de Alcocer será el que inicie con la toma de fotografías este sábado. Los Granjeros elegidos representarán los primeros seis meses del año y deberán ponerse de acuerdo sobre quién aparecerá en cada imagen. La siguiente semana el equipo de Kunno realizará la sesión para crear los últimos meses.

En ambos casos los participantes podrán fotografiarse en cualquier parte de la Granja, con o sin animales. Además de elegir sus atuendos, tendrán acceso a una gran variedad de accesorios y objetos para que la dinámica sea lo más divertida, creativa y sexy posible.

Así quedaron conformados los equipos para el “Calendario granjero”

Kunno y Natalia Alcocer fueron nombrados los líderes de equipo para crear el “Calendario Granjero”. Por turnos, cada uno fue eligiendo al participante que querían para su grupo y algunos bromearon y dijeron que se sintieron como en la escuela.

El equipo de Kunno , que tendrá su sesión de fotografías el siguiente sábado, quedó conformado por:

, que tendrá su sesión de fotografías el siguiente sábado, quedó conformado por: Fernando Lozada

Manelyk González

Kenny Avilés

Azalia Ojeda

Mono Osuna

Ivonne Montero

Kevin Contreras Bicolor



El equipo de Natalia Alcocer, que iniciará con la dinámica este mismo sábado, quedó conformado por:

