La Granja VIP Segunda Temporada: El Código QR para votar el fin de semana del del sábado 19 al domingo 20 de septiembre

La semana dos de La Granja VIP Segunda Temporada ha vuelto a cambiar todo junto a nuestros Granjeros, pues son tantas y tan grandes las personalidades de este reality show que cualquier cosa podría suceder y lamentablemente este domingo nos estaremos despidiendo de un participante.

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Poco a poco hemos podido conocer un poco más de el lado animal de nuestros Granjeros y eso ha hecho que entre ellos mismos formen alianzas o que incluso pongan cierta distancia, aunque el día a día les invite a cooperar en las actividades, por lo que las votaciones son clave para decidir quién se queda y quién se va.

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

Como sabrás, el jueves pasado Azalia logró hacerse de la Salvación y con ella, finalmente cambiaron las cosas dentro de la Traición de este viernes, donde la placa de nominados ha cambiado de una manera bastante interesante…

Por ello, te compartiremos el Código QR de las votaciones para que repartas tus 10 votos a tu gusto, pues recuerda que puedes darlos todos a un mismo Granjero o repartirlos como tú quieras.

Es importante que sepas que cuentas con 10 votos de manera automática y podrás conseguir 10 extra al de una manera rápida y sencilla en nuestro sitio web.

¿Quiénes son los Granjeros nominados esta semana?

La semana dos de La Granja VIP Segunda Temporada se ha visto llena de emoción y tensión, donde finalmente conocimos a nuestros participantes que corren el riesgo de salir del programa este domingo 20 de septiembre durante la Gala de Eliminación como lo son:



Niurka

María

Kevin Bicolor

Carlos Trejo

Mónica

¡Traiciones, pleitos y mucha tensión! Así se vivió una de las noches más explosivas de La Granja VIP

¡No te pierdas la Gala de Eliminación de este domingo en punto de las 8:00 pm a través de Azteca UNO! Recuerda que también puedes seguir el programa a través de nuestro sitio web, la app de TV Azteca En Vivo y la plataforma streaming de Disney+.

