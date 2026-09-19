Este es el truco para hacer un delicioso dulce de calabaza y no quede amargo

Estamos a pocas horas de que comience el otoño oficialmente por lo que en las cocinas mexicanas comienza a abundar la calabaza de Castilla. Este es un ingrediente ideal para hacer dulce de calabaza, pero es importante realizarlo correctamente para que no quede amargo.

¡Nunca había comido un chile en nogada! Granjera sorprende con su confesión en La Granja VIP; esta es la razón (VIDEO)

Si bien la receta del dulce de calabaza es sencilla puede que por algún mínimo descuido quede con un sabor amargo. Es importante realizar bien la elección de la calabaza, la cantidad de especias y prestar mucha atención a la cocción del caramelo.

¿Cómo preparar el dulce de calabaza?

Ingredientes



1 kilogramo de calabaza de Castilla

400 gramos de piloncillo

2 tazas de agua

1 raja grande de canela

2 clavos de olor, opcionales

Un pequeño trozo de cáscara de naranja, opcional

Preparación

El primer paso es lavar bien la calabaza ya que se puede cocinar con la cáscara. Retira las semillas y corta en trozos medianos que tengan aproximadamente el mismo tamaño.

Luego vas a colocar el agua en una olla amplia junto con el piloncillo y la canela. La cocción debe ser a fuego medio hasta que el piloncillo comience a disolverse. Cuando obtengas un jarabe vas a incorporar la calabaza. Si deseas utilizar clavo de olor o cáscara de naranja, agrégalos en este momento, pero en pequeñas cantidades.

Tapa parcialmente la olla y cocina a fuego bajo entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tamaño y grosor de los trozos de calabaza. No remuevas constantemente la mezcla con la cuchara ya que la pulpa se puede romper. Revuelve suavemente la olla o bañar ocasionalmente los trozos con el propio jarabe.

¿Cómo evitar que tenga sabor amargo?

El primer error es quemar el piloncillo en la cocción. Ten en cuenta que cuando el jarabe se queda sin suficiente líquido y permanece demasiado tiempo a fuego alto, el azúcar comienza a caramelizarse en exceso y desarrolla notas amargas.

Por otro lado, debes colocar moderadamente los ingredientes como lo son el clavo de olor o la cáscara de naranja porque el exceso domina el sabor del postre. También debes revisar la calabaza, sobre todo si la pulpa tiene sabor amargo antes de cocinarla. Ten en cuenta que hay cucurbitáceas pueden desarrollar compuestos naturales llamados cucurbitacinas que producen un amargor muy pronunciado y no desaparecen al cocinarlas.