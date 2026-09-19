“Nunca me había dolido el alma”, Kenny comparte que su separación le dejó depresión y once kilos menos

En noviembre de 2021 Kenny Avilés anunció que se separaría de Edgard Carrum, quien fuera su manager y pareja durante casi tres décadas. Los meses siguientes fueron muy duros para la vocalista que sufrió depresión, perdió once kilos y, además, se enfermó de Covid ya que todo sucedió durante la pandemia.

En una conversación que mantuvo con Natalia Alcocer, Kenny se sinceró y dijo que tras su ruptura la pasó muy mal, "nunca me había dolido el alma, que cabrón, que feo, tristeza cabrón", compartió.

Para poder enfrentar lo que estaba viviendo, la vocalista de “Kenny y los Eléctricos”, buscó terapia y, dijo, eso le ayudó mucho.

Y es que estuvo al lado de Carrum por 27 años en los que compartían todo juntos debido a que no solo eran pareja sino que tenían que cumplir con sus compromisos musicales. De hecho, la rockera decidió perdonarlo y le permitió regresar al grupo, ahora con su nueva pareja.

“Es más fuerte la costumbre que el amor, como lo perdone, luego era mi amigo”, señaló Kenny quien explicó que llegó a experimentar codependencia ya que, aunque su relación ya había terminado, en ocasiones le hablaba para que fueran a comer, “desprenderme fue lo difícil”.

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¿Por qué Kenny terminó su relación de décadas con Edgar Carrum?

Aunque no acostumbra hablar mucho sobre su vida personal, Kenny compartió a medios de comunicación que, en noviembre de 2021, su pareja y manager le confesó que tenía una relación con una de las asistentes y la dejaría por ella.

Sin embargo, la nueva relación de Carrum únicamente duró algunos meses. Kenny declaró en su momento que la asistente “salió más loca que él y más loca que yo”.

La situación llevó a Kenny y los Eléctricos a notificar que Carrum dejaría de ser parte de la agrupación. No obstante, la rockera le permitió regresar, aunque se dio a conocer su separación definitiva de la banda este 2026.

