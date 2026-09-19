Halloween; 5 ideas de maquillajes que llamarán la atención de todos

Comenzó la cuenta regresiva para Halloween por lo que ya muchos comienzan a pensar cómo van a vestir, peinar y maquillar. Ante esto es que te vamos a dar las mejores opciones de maquillaje para lucir de la mejor manera.

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Estas ideas de maquillaje son ideales ya que tienen la capacidad de elevar cualquier outfit. Procura utilizar productos hipoalergénicos o haz una pequeña prueba previa para saber cómo reacciona tu piel.

¿Cuáles son los mejores maquillajes de Halloween?

Aquí te vamos a dejar las opciones más fáciles de replicar ya que no necesitas de productos costosos ni tampoco de grandes herramientas. Ahora sí manos a la obra y haz lo siguiente:

Catrina

Este es uno de los infaltables de la temporada. Para comenzar aplica una base blanca, luego marca los ojos, la nariz y la boca con pintura negra. Una vez finalizado esto tienes que agregar flores, puntos, telarañas o algunos detalles que desees. Si quieres una catrina en blanco y negro pues es una gran opción, pero puedes agregar tonos intensos para un resultado colorido. Sella el maquillaje con polvo suelto.

Heridas falsas que te darán un look terrorífico

Si quieres causar terror pues realiza heridas falsas con las que no es necesario cubrir todo el rostro. Puedes trabajar una sola herida correctamente para tener un look tenebroso. Utiliza tonos negros y oscuros para crear profundidad, los rojos brindan el efecto de sangre.

Para los detalles debes utilizar un pincel fino, luego agregar un poco de gel transparente o vaselina para un acabado brillante y húmedo.

@closetely ⚠️Carne falsa, herida falsa, sangre falsa ⚠️ ideal para hacer maquillaje de efectos especiales para disfraces o cosplay sobre todo para usar en época de Halloween y día de muertos, disfraz casero Todos los elementos del video son maquillaje y no representan ningún riesgo ♬ sonido original - Closet de Ely

Glitter para un Halloween

En este caso tenemos una idea donde el brillo es el protagonista. Una de las opciones es poder transformar un cat eye en una pequeña telaraña brillante. Puedes también agregar piedras decorativas con glitter. Una media calavera también es una gran opción. Utiliza los tonos dorados para un toque especial.

Fija bien el glitter por lo que es recomendable usar un adhesivo espacial o elegir el glitter en crema.

Joker

Aquí tenemos un clásico que no puede faltar, pero no es tan difícil como se piensa. Lo que tienes que hacer es comenzar con una base blanca, con pintura negra marca los ojos y la boca, recuerda que la sonrisa es el elemento principal. Si quieres un resultado más marcado pues realiza un marcado más fuerte.

Un detalle verde puede darle el toque final. No es necesario que copies exactamente al personaje ya que puedes crear tu propia versión.

Pop Art para convertirte en un cómic

Por último, puedes llevar a cabo esta idea en la que tienes que aplicas colores intensos contornos negros. Recuerda que los puntos pequeños también son importantes a que ayudan a crear el efecto cómics.

Se recomienda usar los colores rojo, amarillo y azul debido a que harán que el maquillaje se destaque. Agrega palabras como "POW" O "BOOM".