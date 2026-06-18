Cómo decorar un pastel de cumpleaños de niña: 3 ideas sencillas y originales

Cualquier fiesta de cumpleaños no puede estar completo si no tiene un rico pastel; y es que esto dependerá de los gustos de cada persona, ya que puede preferir diversos rellenos y así lograr como resultado algo exquisito o rico. Además, las fiestas infantiles se caracterizan por tener varias temáticas y en caso de que tengas una hija y no sepas cómo decorar su pastel para su fiesta, te vamos a compartir tres ideas de cómo decorar un pastel, de acuerdo a especialistas en repostería.

Por si no lo sabías, la tradición de tener un pastel en la fiesta de cumpleaños proviene de los griegos, quienes hacían pasteles redondos como la luna llena para festejar el nacimiento de los miembros de la realeza y años después, en Alemania comenzaron a incorporarse las velas para simbolizar la luz de la vida y desde ahí que no pueden faltar en ninguna celebración. Cada vez nos encontramos con varios tipos de pasteles que dependerán del gusto de cada uno.

Si bien muchas personas deciden encargarle el pastel de cumpleaños a un especialista, no hace falta ser un experto para innovar en esto, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad y de técnicas, vas a poder lograr bellos pasteles. En este caso, se trata de los pasteles para niñas en fiestas infantiles, y si hay una fecha que esperan con ansias es su cumpleaños y hay tres tendencias en decoración que sorprenderán a todos.

Te puede interesar: cómo hacer un pastel para niños

Te puede interesar: ideas de pasteles de Toy Story

3 ideas para decorar el pastel de niñas

Ballon Cake: son pasteles decorados con globos y se puede utilizar uno o más globos de diferentes colores y tamaños. Es una decoración muy sencilla, pero divertida y podrás sumar algunos cupcakes

Balloon cake es una técnica de decoración pic.twitter.com/Oj6nz0b6KG — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 17, 2026

Drip cake: es una de las decoraciones de pasteles para niños que la traducción al español es ‘chorreado’ o ‘goteado’ y es la sensación que transmite el pastel cuando lo ves. Debes hacer un pastel lo más alto posible para que se vea mejor el efecto; cuando coloques la ganache, tendrás que hacer todas las gotas; utilizar golosinas, merengues o macarons

Fault line cake: aplicar esta decoración tendrá como resultado algo exitoso y consiste en simular la forma de una falla geológica en el pastel, pero debes considerar que tiene que tener una altura importante

Fault line cake es otra técnica decorativa pic.twitter.com/wwngvJ3NEJ — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 17, 2026

Temáticas para decorar el pastel de niñas